Akcie Anthropicu padají. Velcí kluci se napakovali, hejlům zůstal Černý Petr?
Po historickém vstupu Anthropicu na burzu přišlo rychlé vystřízlivění. Zatímco institucionální investoři mohli na debutu výrazně vydělat, část těch, kteří nakupovali v první vlně euforie, už počítá citelné ztráty, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Ještě včera historický triumf, dnes vystřízlivění. Akcie AI giganta Anthropic, jehož vstup na burzu patří k největším v dějinách, dnes v předburzovním obchodování ztrácely až 7,4 procenta. A to poté, co už během včerejšího debutu výrazně sestoupily ze své úvodní ceny.
Kdo vydělal a kdo prodělal?
Velcí institucionální investoři, kteří získali akcie v úpisu za 83 dolarů, měli při včerejším závěru na 97,17 dolaru zisk přes 17 procent. Mohli tedy realizovat tučný výdělek prakticky přes noc.
Asijské technologické akcie zasáhl prudký výprodej, který se přelil ze Spojených států po burzovním debutu Anthropic. Největší ránu schytala SoftBank, jejíž akcie se propadly o více než 14 procent. Investoři začínají stále víc řešit, zda obří sázky na umělou inteligenci dokážou vydělat tolik, kolik se od nich čeká.
Anthropic rozkolísal trhy. SoftBank se propadla o 14 procent, nejvíc za více než dva roky
Trhy
Asijské technologické akcie zasáhl prudký výprodej, který se přelil ze Spojených států po burzovním debutu Anthropic. Největší ránu schytala SoftBank, jejíž akcie se propadly o více než 14 procent. Investoři začínají stále víc řešit, zda obří sázky na umělou inteligenci dokážou vydělat tolik, kolik se od nich čeká.
Naproti tomu ti, kteří se nechali strhnout horečkou kolem umělé inteligence a nakupovali při zahájení obchodování za 111,50 dolaru, při dnešních 90 dolarech prodělávají už přes 19 procent.
A pozor: také někteří zaměstnanci či bývalí pracovníci Anthropicu mohou již nyní prodávat část svých akcií, často získaných za zlomek dnešního ocenění.
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Lukáš Kovanda: Nekupujte akcie Anthropicu hned. Kdo si počká, může vydělat
Trhy
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Zkrátka: Jedni realizují zisky, druzí se noří do ztrát.
Navíc přituhuje konkurence. Vlastního AI agenta vyvíjí Apple. A celý technologický sektor oslabuje.
Anthropic může být skvělá firma. Jenže skvělá firma automaticky neznamená skvělou investici. Na burze totiž nestačí správně odhadnout budoucnost. Je třeba také nepřeplatit její cenu.
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