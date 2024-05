Týden tradera: Technologický index Nasdaq roste dál až do nebes

Americký technologický Nasdaq roste dál až do nebes. Může za to robustní výsledek hospodaření společnosti NVIDIA, která svými čísly rozbila všechna očekávání analytiků. Trhy zatím tolik totiž neakcentují rizika plynoucí z Číny, která by kvůli obchodní politice EU a USA mohla zvýšit clo na dovoz velkých benzinových aut až na 25 procent. Americký index S&P 500 tak překročil hladce hladinu 5300 bodů.

Reklama

Americký výrobce čipů NVIDIA předvedl další skvělá hospodářská čísla a posunul americké indexy zase na nová historická maxima. CEO této firmy pak mluví o probíhající nové průmyslové revoluci, která je prý zatím pouze na svém začátku. Tržby dosáhly za druhé čtvrtletí přibližně 28 miliard dolarů, což bylo poměrně výrazně nad odhady analytiků. Hrubá marže kolem 79 procent navíc ukazuje na výrazný růst dosažené ziskovosti podnikání. Společnost na úrovni zisků za „pouhé“ jedno čtvrtletí totiž vydělala přes 14 miliard dolarů. Za vším je pak třeba hledat dopad AI (umělé inteligence). U těchto akcií jsem dlouhodobě stále pozitivně naladěn, další razantní růst je dle mého názoru stále ve hře.

Manažeři automobilek se obávají negativní reakce Číny na zavedená cla ze strany administrativy prezidenta Bidena. V oznámení, které bylo nejprve zveřejněno na sociální síti X (dříve známé jako Twitter), Čínská obchodní komora při EU (CCCEU) uvedla, že byla informována „zasvěcenými osobami“, že čínská vláda může zvážit dočasné zvýšení cel na „dovážené automobily s velkoobjemovými motory“ ze současných 15 procent na 25 procent, což může mít velmi negativní dopad na výrobce automobilů v EU a USA. Akcie těchto firem tak minimálně krátkodobě můžou být zralé na „short“, odvětví si tak prochází dál složitým obdobím bez vidiny možného brzkého zlepšení.

V posledních týdnech začal v současné vládní koalici vznikat nápad, který by znovu vrátil do hry možnost zavedení speciální bankovní daně. Sektorová daň přitom pro banky byla v programu zejména levicových politických stran. V Maďarsku růst daňového zatížení bank znamenal výrazný růst cen služeb pro klienty. U našich sousedů na Slovensku pak časem musely po podobných zkušenostech daně nakonec bankám snižovat. Nic z toho mi nepřijde pro naši pomalu zotavující se ekonomiku žádoucí.

Whisky, drahé hodinky nebo automobily. Do jakého luxusního zboží je nejlepší investovat? Money Investice do luxusního zboží se v roce 2023 znehodnotily v průměru o jedno procento, za deset let ale vynesly 100 procent. Vyplývá to z Indexu luxusních investic, který sestavuje společnost Knight Frank. Inflace v ČR činila loni 10,7 procenta, za desetileté období 41,6 procenta. ČTK Přečíst článek