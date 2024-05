Whisky, drahé hodinky nebo automobily. Do jakého luxusního zboží je nejlepší investovat?

Investice do luxusního zboží se v roce 2023 znehodnotily v průměru o jedno procento, za deset let ale vynesly 100 procent. Vyplývá to z Indexu luxusních investic, který sestavuje společnost Knight Frank. Inflace v ČR činila loni 10,7 procenta, za desetileté období 41,6 procenta.

Kategorie umění se podle indexu loni zhodnotila meziročně o 11 procent. Šperky měly v tomto období výnos osm procent, hodinky pět procent, mince čtyři procenta, barevné diamanty dvě procenta a víno jedno procento. Vzácné lahve whisky přišly v průměru o devět procent hodnoty, auta o šest procent, kabelky čtyři procenta a nábytek dvě procenta.

„V posledních letech byl o sudy s whisky nebývalý zájem, což se odráželo i na indexu Knight Frank. Investoři i spekulanti nakupovali ve velkém a kvalitních sudů s whisky byl nedostatek. Po událostech v loňském roce (inflace, válka, energie) zájem lehce opadl a trh celkově spíše stagnoval. Věříme, že po zklidnění situace se obchody opět nastartují a v roce 2024 bude pokračovat zhodnocování směrem nahoru,“ uvedl analytik investiční platformy Portu Marek Pokorný.

Pokles trhu s vínem

Co se týče aut, je zakladatel Historic Automobile Group Dietrich Hatlapa rovněž optimistický. Je podle něj normální, že silná výkonnost jiných investičních tříd v roce 2023, jako jsou akcie, apetit sběratelů mírně utlumila. „Jde o velmi malý trh, takže stačí jen malá změna v portfoliu a ukáže se její velký vliv. Nebylo to ale tak jednoznačné. Některé značky, například BMW a Lamborghini, které oslovují mladší sběratele, se loni tomuto trendu vyhnuly a vzrostly,“ dodal. HAG je výzkumná společnost specializující se na sledování trhů a cen historických a klasických automobilů.

Trh s vínem podle indexu Knight Frank Fine Wine Icons prochází obdobím cenové korekce po dlouhém období růstu a některá vína od velmi malých výrobců zaznamenala největší pokles. „Lahve za 50 liber často vystřelily na 200 nebo 300 liber, takže pokles trhu je očekávaný,“ uvedl Nick Martin z Wine Owners, což je platforma a služba zaměřená na správu, obchodování a investování do vína.

Některé kategorie ale loni nabídly zajímavé zhodnocení a hlavní aukční domy dosáhly řady rekordních prodejů. V loňském roce byly například vydraženy nejcennější láhev skotské whisky, nejdražší Ferrari 250 GTO nebo nejdražší modrý diamant.

„Jako na každou investici i na investice do luxusního zboží se musíme dívat z dlouhodobého horizontu. Výkyvy k investování patří a méně pozitivní obrázek loňského roku plně vyvažuje pohled například na desetiletou výkonnost, kde zmiňovaný index luxusních investic vzrostl o sto procent a pozitivní výsledek si udržely všechny sledované kategorie,“ řekl Pokorný. Například kategorie whisky se podle něj za posledních deset let zhodnotila o 280 procent.

Do luxusních a sběratelských předmětů lze investovat přes on-line platformy, kde zájemce nakoupí pouze část daného aktiva a nemusí se o tento majetek starat.