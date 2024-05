Čipy jako zlatý důl. Tržby Nvidie vzrostly o fantastických 262 procent

Akcie amerického výrobce čipů Nvidia jsou za aktuálních tisíc dolarů příliš drahé, firma je rozdělí na desetiny. Výsledky firmy táhne obří rozvoj umělé inteligence.

Nvidii vzrostl v prvním čtvrtletí finančního roku čistý zisk sedminásobně na 14,88 miliardy dolarů (339,7 miliardy korun). Firmě se daří díky její dominantní pozici při výrobě čipů pro umělou inteligenci (AI). Akcie po uzavření trhu rostly o šest procent.

Tržby se za tři měsíce do konce dubna více než ztrojnásobily na rekordních 26,04 miliardy dolarů. Tržby divize technologií pro datová centra stouply pětinásobně na 22,6 miliardy dolarů a byly rovněž rekordní. Zisk na akcii bez mimořádných položek činil 6,12 dolaru. Analytici očekávali zisk 5,6 dolaru na akcii.

Šéf firmy Jensen Huang investorům řekl, že společnost letos zaznamená velké příjmy z nových čipů Blackwell, protože bude profitovat z explodující poptávky po výpočetním výkonu, který stojí za generativní umělou inteligencí. „Blackwell přispěje k nové fázi růstu společnosti,” řekl Huang a dodal, že Nvidia bude pokračovat v uvádění novějších, výkonnějších čipů stejným tempem. „Po Blackwellu přijde další čip,“ řekl s tím, že vylepšené polovodiče přicházejí jednou za rok.

Poptávka po grafických procesorech pro datová centra s umělou inteligencí společnosti Nvidia v posledním roce prudce vzrostla, protože největší technologické společnosti spěchají s vývojem výpočetní infrastruktury potřebné k poskytování nových výkonných produktů umělé inteligence ve velkém měřítku. Společnosti Google, Microsoft, Meta a Amazon uvedly, že jejich výdaje zůstanou vysoké po celý rok 2024.

Akcie za rok vzrostly o 200 procent

Nvidia také oznámila rozdělení akcií v poměru deset za jednu. Tento krok má učinit akcie, jejichž cena aktuálně poprvé překročila hranici tisíce dolarů, dostupnější pro zaměstnance a investory. Za poslední rok akcie firmy stouply o více než 200 procent. V současnosti je Nvidia podle tržní kapitalizace třetí největší firmou v USA, za Microsoftem a Applem. Firma rovněž zvýší dividendu na deset centů ze čtyř centů na akcii.

Společnost má náskok ve vývoji hardwaru a softwaru pro AI i proto, že Jensen Huang začal před více než deseti lety směřovat k této tehdy ne zcela rozvinuté technologii. Technologie firmy byly původně vyvinuty pro grafické karty, poté se však ukázalo, že se ideálně hodí i pro výpočetní práci spojenou s výukou aplikací AI, a staly se důležitou technologií pro budoucnost AI. Firma také vyrábí čipy pro herní průmysl a automobily. Ve druhém fiskálním čtvrtletí firma předpovídá zvýšení tržeb na 28 miliard dolarů. Analytici čekají tržby necelých 27 miliard dolarů.

