Týden tradera: Stanjurův kurzotvorný přešlap poškodil drobné investory

Akciové trhy v uplynulém týdnu hledaly svůj směr a postupně se vrátily blíže svým minimům. Akcie trpí nadále silným dolarem, vysokými sazbami a nejistotou, zda se již konečně podaří zkrotit inflaci. Tak trochu furt to samé. Hlavní americký akciový index S&P 500 poklesl k hladině 3700 bodů. Přesto je pozitivní, že výsledky institucí v 3. čtvrtletí zatím působí docela slušně.

Výnosy amerických státních dluhopisů ve čtvrtek opět vzrostly a pokračovaly v růstu do výšin, které nebyly zaznamenány více než deset let. Referenční výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o 10 bazických bodů na 4,23 procenta a v jednu chvíli dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2008. Mnozí investoři se obávají poklesu ekonomiky, protože Federální rezervní systém zvyšuje úrokové sazby v rámci boje proti přetrvávající inflaci.

Další zvýšení sazeb o 75 bazických bodů se od centrální banky očekává na jejím příštím zasedání 1. a 2. listopadu.Očekávání trhu ohledně úrokových sazeb se posouvá až přes pět procent v příštích šesti měsících. Akcie tedy budou nadále pod tlakem růstu sazeb Fedu. V tomto směru se nic nemění.

Chaos na ostrovech

Liz Trussová odstoupila z funkce premiérky po 45 dnech ve funkci, které byly poznamenány zmatky, a vyvolala tak druhé volby vedení „toryů“ během čtyř měsíců. Trussová uvedla, že její nástupce bude zvolen do příštího týdne poté, co ji vzpoura vlastních poslanců přiměla k odchodu. Zmatky a nespokojenost vyvolal především záměr o snížení daní, který měl podpořit ekonomiku, ale nakonec v první fázi pouze posílil nedůvěru finančních trhů v libru a vládní dluh.

Výsledkem byly obavy o zdraví britské ekonomiky. I přesto, že záměr snížit prudce daňové břemeno byl pod tlakem trhů odvolán, pochybnosti o politickém vedení země přetrvaly. Konzervativci tak v poslední době na Trussovou dost tlačili, aby sama rezignovala. Dluhopisy a libra reagovaly krátkodobým posílením.

Tesla překvapila

Společnost Tesla (TSLA), největší světový výrobce automobilů podle tržní hodnoty, překonala odhady analytiků ohledně zisku za třetí čtvrtletí, a to navzdory rostoucím nákladům na materiál, neefektivitě některých továren a problémům s logistikou dopravy. Její akcie přesto klesly, protože tržby zaostaly za očekáváním. Upravený zisk na akcii (EPS) společnosti bez zahrnutí některých položek meziročně vzrostl o 69,4 procenta na 1,05 dolaru.

Tržby firmy Elona Muska vzrostly o 55,9 procent na 21,5 miliardy dolarů, což je méně než 21,9 miliardy dolarů, které předpovídali analytici. Tesla začátkem tohoto měsíce uvedla, že ve čtvrtletí vyrobila 365 923 vozů a dodala 343 830 z nich, což podtrhuje potíže s potenciálními nedodělky. Akcie by přesto již mohly být na hodnotách, které mohou být pro rizikověji laděné investory zajímavé.

Česká vláda stále hledá mimořádné peníze

Odehrálo se další kolo boje okolo takzvané windfall tax. Přešlapy vládních politiků, zda bude zdanění bank a energetických společností už za rok 2022, nebo až od dalšího roku, uvedly řadu lidí v nejistotu. Výsledkem je nervozita a poškození akcionářů veřejně obchodovaných společností, jako je ČEZ, KB nebo Erste Bank na Pražské burze. Akcie padaly o pět a více procent, aby se posléze stabilizovaly, když byly výroky o mimořádných daních za rok 2022 dementovány.

V normální regulované ekonomice by si pravděpodobně podobné „tweety “ dovolit naši politici nemohli. Pojem jako kurzotvorná informace jim zřejmě nic naříká. V případě, že by chtěli, aby si lidé sami spravovali svoje peníze a investovali, tak tito politici udělali tu nejhorší věc, co mohli: poškodili drobné investory a prokázali naprostý nezájem o domácí kapitálový trh.

Ono se řekne: z cizího krev neteče, ale často se jedná právě o voliče SPOLU nebo PirStan. Myslím, že podobným postupem se smazává zbytek důvěry odborné veřejnosti v rozumnou hospodářskou politiku vládní koalice. A to nás pořádná recese teprve čeká.

