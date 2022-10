Lukáš Kovanda: Piráti trvají na mimořádné dani už za letošek. Hrozí propad akcií ČEZ i bank a miliardy ztrát akcionářů

Piráti stále trvají na zavedení daně z mimořádného zisku uvalené už na letošní zisk. Ministr financí Zbyněk Stanjura přitom ve středu uvedl, že se kloní spíše k variantě daně vypočítávané až ze zisku příštího roku. Stanjurovo středeční prohlášení uklidnilo pražskou burzu, na které se obchoduje hned několik akciových titulů, na něž se daň má vztahovat. Pokud by Piráti svůj požadavek uplatnili, efekt bude zcela opačný, varuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Během středečního obchodování na pražské burze ztratily tituly ČEZ, Komerční banka a Erste Bank, jež je matkou České spořitelny, dohromady zhruba 31 miliard korun ze své tržní hodnoty. Propad nastal právě v důsledku úterního oznámení Pirátů, jež ve středu dopoledne stvrdill lidovecký předseda Marian Jurečka, že mimořádná daň bude uvalována retroaktivně.

Pesimismus investorů, který obě oznámení vyvolala, rozptýlil až ministr Stanjura, svým uvedeným prohlášením ze středečního odpoledne. Akcie ČEZ od středečního ministrova „uklidnění“ vzrostly do pátečního ukončení obchodování o 11,3 procenta. Akcie Komerční banky za stejnou dobu přidaly 2,1 procenta a Erste Bank vzrostla o 0,3 procenta.

Piráti svoje prohlášení, že trvají na retroaktivitě daně z mimořádných zisků, zveřejnili v pátek odpoledne, takže už se nepromítlo do páteční burzovní seance v Praze. Pokud se však ministr Stanjura od tvrzení Pirátu přes víkend dostatečně nedistancuje, hrozí po pondělním otevření burzy opětovný citelný pokles uvedených titulů.

Dohoda byla jednomyslná, tvrdí Piráti

Piráti tvrdí, že v úterý se na retroaktivitě dohodli s dalšími koaličními stranami jednomyslně a že se příslušné schůzky účastnil i sám Stanjura.

Vládní komunikace případné retroaktivity daně z mimořádných zisků je nešťastná. Představitelé jednotlivých vládních stran totiž nekoordinovaně přichází s různými prohlášeními v tak zásadní záležitosti, která je kurzotvorné povahy. Zásadně tudíž zesilují nejistotu investorů ohledně podoby mimořádné daně, takže podlamují jejich důvěru v českou ekonomiku a její instituce.

Mezi poškozenými jsou také samotní akcionáři dotčených firem, včetně akcionářů drobných. Může dojít k dlouhodobému poklesu důvěru v tuzemský kapitálový trh, což má neblahé dopady do širší ekonomiky, včetně třeba i negativního vlivu na zaměstnanost. Zvláště jedná-li se právě i opatření s kurzotvorným dopadem, vládní politici by si věc měli vyříkat za zavřenými dveřmi a předstoupit před veřejnost až s oznámením finálního a definitivního rozhodnutí.