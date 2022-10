Státní dluh za tři čtvrtletí vzrostl na 2,89 bilionu. Každý Čech dluží 275 tisíc korun

Státní dluh za letošní tři čtvrtletí vzrostl o 424,7 miliardy korun na 2,89 bilionu korun. Na každého českého občana tak hypoteticky připadá dluh zhruba 275 tisíc korun. Míra zadlužení ke konci září dosáhla 43,8 procenta, od začátku roku se zvýšila o 3,4 procentního bodu, informovalo ministerstvo financí ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu.

Ministerstvo v dubnové aktualizaci strategie financování státního dluhu očekávalo, že za celý letošní rok státní dluh vzroste na 2,728 bilionu korun. Zároveň ale upozorňovalo, že výši zadlužení mohou ovlivnit vnější faktory, jako je válka na Ukrajině nebo vývoj cen energií.

Přefinancování schodku rozpočtu

Rychlejší růst zadlužení nyní ministerstvo zdůvodňuje především předfinancováním schodku státního rozpočtu na letošní rok. Sněmovna tento týden rozhodla o prohloubení deficitu na 375 miliard korun z původně plánovaných 280 miliard korun.

Za první tři čtvrtletí vydalo ministerstvo korunové dluhopisy se splatností nad jeden rok za 390 miliard korun. „Došlo k pokrytí všech letošních splátek státního dluhu a předfinancování významné části schodku státního rozpočtu,“ uvedl úřad.

Za samotné třetí čtvrtletí se státní dluh zvýšil o 182,7 miliardy korun. Ve stejném období loňského roku se státní dluh prohloubil o 82,4 miliardy korun, vyplývá z informací na internetových stránkách ministerstva financí. Za celý rok 2021 se státní dluh zvýšil o 416 miliard korun.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

