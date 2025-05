Americká ekonomika strádá. Za špatná čísla může Biden, hlásí Trump

Amerika nevzkvétá. Ministerstvo obchodu ve zveřejněném výkaze o HDP země potvrdilo pokles o 0,3 procenta. Jde o první pokles za tři roky. Na vině jsou především cla, která už od nástupu Trumpa do Bílého domu chrlí jeho administrativa. A jak se ke zprávě o poklesu ekonomiky postavil sám prezident? Viní svého předchůdce Bidena.

Agentura Bloomberg glosuje, že Donald Trump začíná kolísat mezi tím, zda Američanům říkat, aby byli trpěliví tváří v tvář špatným ekonomickým zprávám, a obviňovat z nich svého předchůdce.

Zlatý věk. Ale kdy?

Od té doby, co jeho administrativa začala zavádět rozsáhlá cla, která rozvířila globální finanční trhy a způsobila propad spotřebitelské důvěry, vybízí Trump k trpělivosti a trvá na tom, že jakákoli krátkodobá bolest bude stát za dlouhodobé zlepšení a návrat do „zlatého věku“ USA.

Když však zpráva o HDP za první čtvrtletí ukázala, že se americká ekonomika snížila, ukázal Trump prstem na bývalého prezidenta Joea Bidena. „Pravděpodobně jste viděli nějaká čísla,“ řekl Trump během zasedání kabinetu v Bílém domě. „A musím začít tím, že řeknu, že to je Bidenovo dílo. Ne Trumpovo,“ uvedl americký prezident.

A za šéfa se postavili i jeho věrní. Ministr financí Scott Bessent k výsledkům HDP uvedl, že „něco z toho je ekonomika, kterou jsme zdědili po Bidenovi, založená na nestabilních výdajích“.

„K výsledkům musím říct jen jednu věc, je to nejlepší negativní údaj, jaký jsem kdy v životě viděl,“ řekl obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro CNBC. „Trhy se musí podívat pod povrch,“ doplnil.

Pokles HDP je prvním dílkem dominového efektu jeho agresivní politiky, uvedla agentura Bloomberg. Výsledky zaostaly za očekáváním analytiků. Ti v anketě agentury Reuters naopak očekávali, že ekonomika vzroste, růst odhadovali na 0,3 procenta. Průzkum se ale uskutečnil ještě před zprávou, která ukázala, že schodek obchodu se zbožím byl v březnu rekordní kvůli rekordnímu dovozu.

Dovoz snížil růst v prvním čtvrtletí o pět procentních bodů. Výrazně zpomalily také spotřebitelské výdaje. Výdaje federální vlády se propadly o 5,1 procenta. Podnikatelské investice se však o 21,9 procenta zvýšily, protože firmy vkládaly peníze do vybavení.

Složka HDP, která slouží k posouzení skutečné síly ekonomiky, však vzrostla v celoročním přepočtu o tři procenta, a mírně tak zrychlila z 2,9 procenta ve čtvrtém čtvrtletí. Tato složka zahrnuje výdaje domácností a soukromé investice, ale vylučuje proměnlivé položky, jako jsou export, zásoby a vládní výdaje. Ekonomové tuto část HDP sledují jako spolehlivější ukazatel vnitřní síly ekonomiky, protože zahrnuje především spotřebu a investice v soukromém sektoru, tedy to, co nejlépe odráží chování domácích firem a spotřebitelů.

Prudký růst dovozu se ve druhém čtvrtletí pravděpodobně obrátí, čímž se odstraní zátěž pro HDP. Ekonom společnosti Capital Economics Paul Ashworth očekává, že v období duben až červen se ekonomika vrátí k růstu, který bude činit dvě procenta. Mnozí ekonomové však varují, že masivní americká cla a nepravidelný způsob jejich zavádění poškodí růst ve druhé polovině roku a zvyšuje riziko recese.

Politické riziko

Současná situace nabízí otázku, zda už Trump přeci jen nezachází příliš daleko i u svých nepravověrnějších MAGA uctívačů. Ale zdá se, že ti mu budou schopni odpustit ještě ledasco, jak uvádí Sarah Longwellová, kterou cituje agentura Bloomberg. „Existuje segment Trumpovy volební koalice, který je ochoten dát mu čas, aby jeho politika fungovala, a bude ho nadále podporovat bez ohledu na to, jak chmurné budou ekonomické zprávy,“ říká vydavatelka konzervativního zpravodajského a názorového webu The Bulwark.

Přesto Trump riskuje ztrátu podpory Američanů - zejména těch, kteří věří, že on a další republikáni dodrží sliby o snížení cen a zlepšení ekonomiky, doplňuje Longwellová.

Některé průzkumy ukazují, že Trump již začíná ztrácet důvěru Američanů ve svém přístupu k ekonomice. Například ten od Reuters/Ipsos ukázal pokles na 37 procent. Přibližně 55 procent respondentů uvedlo, že se Trump měl v prvních 100 dnech v úřadu, které uplynou 30. dubna, zaměřit buď na inflaci, nebo na ekonomiku v širším slova smyslu. Jen 23 procent respondentů zvolilo jako nejdůležitější téma imigraci.

„Nikdo od něj neočekává, že věci změní přes noc, ale také nemůže věci zhoršit,“ řekl Alex Conant, republikánský stratég. „Cla jsou velmi nepopulární,“ doplnil