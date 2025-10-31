Grand hotel ve Špindlu půjde k zemi. Realitní magnát Vítek chce místo něj moderní rezort
Ve Špindlerově Mlýně se chystá velká proměna. Na místě legendárního Grand hotelu má vyrůst nový moderní komplex ze skupiny CPI podnikatele Radovana Vítka. Demolice stávající budovy by mohla začít nejdříve příští rok.
Ve Špindlerově Mlýně u cesty z centra města do areálu Medvědín, na místě bývalého Grand hotelu, by mohl v příštích letech vzniknout nový hotel se zázemím a službami. Původní objekt čeká demolice. Dříve než za rok nelze zahájení prací očekávat, řekl místostarosta města Vladimír Staruch (Pro náš Špindlerův Mlýn). Společnost Estate Grand ze skupiny CPI podnikatele Radovana Vítka, která je majitelem objektu, na dotazy nereagovala.
Radnice už obdržela nezávaznou studii projektu jako podklad pro změnu územního plánu. Bez ní podle místostarosty není možné plán uskutečnit. „Jak dopadne pořízení změny územního plánu, v tuto chvíli nelze předjímat,“ uvedl Staruch. Podle něj investor plánuje odstranit stávající objekt a na jeho místě vybudovat novou, větší stavbu hotelu s parkováním v podzemí. Záměr má už souhlasné stanovisko EIA o dopadech na životní prostředí.
Současný územní plán počítá s lokalitou pro bytovou výstavbu či rekreační využití. Změna by měla umožnit zastavět větší část pozemku a postavit ubytovací objekt i na ploše určené původně pro parkoviště.
Město chce smlouvu o infrastruktuře
Zastupitelé podmínili změnu územního plánu uzavřením plánovací smlouvy mezi městem a investorem. „Zastupitelstvo bylo srozuměno se záměrem a schválilo pořízení změny územního plánu, přičemž požadovalo uzavřít plánovací smlouvu, která bude řešit i úpravy veřejné infrastruktury,“ uvedl Staruch.
Jednání o podmínkách stále probíhají, uzavření smlouvy by mělo proběhnout do konce roku. „Až po schválení plánovací smlouvy budeme moci hovořit o konkrétní podobě projektu,“ dodal Staruch. Pokud vše půjde podle plánu, v roce 2026 by mohla začít realizace změny územního plánu.
Nový hotel má být větší, ale ne vyšší
Podle zástupců města má mít nový hotel čtyři nadzemní podlaží a dvě podzemní, celkem tedy sedm pater s různě velkou zastavěnou plochou. Výška budovy však nepřekročí výšku současného objektu.
Kapacita má být až 170 pokojů a 21 služebních bytů, tedy zhruba 380 lůžek. Proti tomu měla nedokončená rekonstrukce stávajícího hotelu počítat jen s necelými dvěma stovkami lůžek.
Investor podle radnice neplánuje apartmánový hotel, ale klasické hotelové zařízení s plným servisem. Součástí projektu bude také přeložení části Špindlerovské ulice blíže k Labi, čímž má vzniknout klidová zóna s parkovou úpravou.
Budova čp. 164, známá dříve jako Hotel Deutscher Kaiser a později jako Grand hotel, má historii sahající do konce 19. století. Původní hotel stával níže po proudu Labe, ale v roce 1897 ho zničila povodeň.
„Nový hotel téhož jména postavil roku 1899 August Zippel na chráněnějším místě. Byl to luxusní, až přezdobený hotel, který byl mezi válkami modernizován,“ uvedl historik Muzea Krkonoš Správy KRNAP Jiří Louda.
Po roce 1918 nesl budova jméno Grand hotel, po únoru 1948 se z ní stala zotavovna ROH 9. květen. Od konce 80. let je objekt nevyužívaný a rekonstrukce zůstala nedokončena.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?