Týden tradera: Obchodní i politické půtky přijaly trhy s klidem

Trhy zatím jen málo reflektují vzrůstající rizika v oblasti zadlužení vyspělých států, jako je Francie, i tenzi v globálním obchodě, zejména pak na trase EU - Čína. Hlavní americký index S&P 500 se tak dotknul mety 5500 bodů.

Čína pomalu chystá odvetu za snahu EU ochránit producenty automobilů. Podle aktuálních průzkumů z Číny by země mohla již brzy zvýšit cla na dovoz vozidel z EU na 25 procent ze současných 15 procent. V kombinaci s tím hrozí zavedení cel na dovoz vepřového a mléčných produktů z evropských zemí. Peking již zahájil rovněž antidumpingové vyšetřování, která by měla prověřit francouzské exporty luxusního zboží. To vše by mohlo velmi negativně dopadnout na evropské hospodářství a způsobit potencionálně významný nabídkový šok.

Aby toho nebylo málo, začíná se dál sypat ekonomika Francie, kterou dlouhodobě tíží vysoké dluhy a snižující se ratingy po volbách do europarlamentu. Země jde do klíčových parlamentních voleb o své budoucí směřování v obavách, že by země mohla dokonce opustit EU. Výnos francouzského desetiletého dluhopisu dosáhl nedávno sedmiměsíčního maxima 3,24 procenta, neboť investoři jsou nadále znepokojeni politickou situací v zemi. Průzkumy navíc ukazují, že prezidentská aliance Macrona pravděpodobně nezíská vítězství v těchto volbách. Hrozí tak nástup populistů z obou stran politického spektra.

O neutěšeném stavu kolem akcií Pilulky jsem psal minule. Od té doby se akcie mírně stabilizovaly (akcie zpevnily nad 130 korun z minim kolem 110 korun) na pozadí rostoucích spekulací o prodeji firmy či případném vstupu strategického investora. Společnost potřebuje pro svůj další růst v každém případě hotovost. Zakladatelé firmy bratři Kasové už zařízli zahraniční expanzi, firmu aktuálně zeštíhlují a hledají investora. Vyloučen není ani prodej celé Pilulky.