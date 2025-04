Týden tradera: Wall Street v drápech medvědího trhu. Naštěstí jen na mžik

Týden se v úvodu nesl ve znamení burzovní paniky na všech frontách, který byl vystřídán mohutnou úlevou. Ta nastala poté, co americký prezident Donald Trump oznámil odklad cel na dovoz do USA o 90 dní pro většinu zemí s výjimkou Číny, které Trump cla naopak ještě zvýšil. Americký index si tak tento týden prošel pohyby mezi 4800 až 5500 bodů, což je skutečně vysoká volatilita. Index „strachu“ VIX se pohyboval na úrovních jako při začátku koronavirové pandemie.

Wall Street se na chvíli ocitla v „drápech“ dalšího medvědího trhu, protože tarifní ofenziva administrativy Donalda Trumpa vyvolala obavy, že dodatečné daně na dovážené zboží z celého světa potopí celou globální ekonomiku. Poslední medvědí trh nastal v roce 2022, ale pokles v tomto týdnu připomíná spíše náhlý a turbulentní medvědí trh z roku 2020, kdy referenční index S&P 500 během jediného měsíce klesl o 34 procent – šlo o nejkratší medvědí trh v historii.

Aktuální týden plný burzovních výprodejů byl nakonec zakončen na pozitivnější vlně. Trump odložil cla o 90 dní a zjevně je více nakloněn dialogu s obchdními partnery. V případě Číny to ale neplatí. Mezi USA a Čínou se vztahy vyostřují a obchodní válka eskaluje. Cla zaváděná Spojenými státy na čínský dovoz už činí 125 procent. A Čína už chystá řadu fiskálních stimulů zaměřených na vnitřní trh, obává se dalšího zhoršení vztahů a pádu ekonomiky dále do deflace.

Lehké předvolební chvění

Přestože ještě neznáme termín letošních voleb do Poslanecké sněmovny, politici nezahálí a už vůbec ne stínový ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO. Hnutí si brousí zuby na odkup akcií ČEZ. Havlíček potvrdil Respektu, že ANO nadále chce, aby stát odkoupil 30procentní podíl v ČEZ. Kolik by to stálo? Asi 300 miliard. To je za mě v čase rekordních schodků státního rozpočtu absolutně nemožný plán. Přesto je tato zpráva jednoznačně podporou pro hlavní titul domácího trhu. Akcie ČEZ se odpoutaly od lokálního minima kolem 1050 korun za akcii a hladce se vrátily na dohled 1150 korun za kus. Uvidíme, jaké další tržní impulsy nám politici před sněmovními volbami ještě doručí.

Trump zase otočil. Dočasně pozastavil většinu cel. Vůči Číně ale ještě přitvrdil Money Americký prezident Donald Trump ve středu večer SELČ s okamžitou platností pozastavil většinu cel na 90 dní. Číně je ale zvedl na 125 procent. nst Přečíst článek

Michal Semotan: Nevěřím, že navržená cla vydrží dlouhodobě. Rozbilo by to veškeré obchodní modely a řetězce Trhy Patří k nejúspěšnějším portfolio manažerům u nás. A tak má nyní plné ruce práce. Michal Semotan z J&T Investiční společnosti přitom říká, že v situacích, jako ta, co na trzích panuje nyní, je potřeba mít ruce pevné, dostatek cashe a doplňovat ty akcie, kterým věříte. „Portfolio stavíte s pětiletým horizontem, minimálně s tříletým. V té době už budou problémy se cly vyřešené,“ míní. Na které firmy má podle zkušeného investora nyní smysl sázet? Stanislav Šulc Přečíst článek