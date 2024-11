Týden tradera: Trumpův efekt se na trzích projevil v plné míře

Týden byl ve znamení dlouho očekávaných a diskutovaných prezidentských voleb v USA, které měly výrazný dopad na finanční trhy, což se také potvrdilo. Prudce stoupaly akciové indexy, akcie spojené s kryptoměnami nebo kryptoměny samotné. Na opačné straně spektra bylo zlato, jehož cena výrazně klesla z obav z vyšších dolarových sazeb. Kromě toho se konalo také zasedání amerického Fedu. Americký index S&P 500 pod vlnou zpráv prudce vzrostl a dostal se nad hranici 6000 bodů.

Donald Trump se stal 47. prezidentem USA. Jakmile dosáhl hranice 295 hlasů, naděje demokratů na zvrat se rozplynuly. Trump tak opět překvapil řadu analytiků a odporoval výsledkům mnoha předvolebních průzkumů. Mezi jeho plány, které vzbuzují obavy ekonomů, lze vypíchnout zejména proinflační politiku. První bod představuje razantní obchodní cla, kde uvažuje až o 60procentním clu na dovoz do USA, dále ukončení environmentálních politik předchozího prezidenta Joea Bidena, výrazné snížení firemních daní o dalších 5 procent a orientaci USA na fosilní energetiku. Finanční trhy na výsledky voleb reagovaly pozitivně – cena kryptoměny Bitcoin se přehoupla přes 77 tisíc dolarů, akcie Coinbase nebo MicroStrategy stoupnuly o více než 20 procent. Cena Zlata naopak klesnula dle futures až pod 2700 dolarů. Trumpův efekt se tedy projevil v plné míře.

Americká centrální banka (Fed) tento týden opět snížila úrokové sazby. Větší pozornost trhů však přitáhl komentář a výhled pro další měsíce, kdy Fed naznačil možnost dočasného zastavení cyklu snižování sazeb. Fed tak snížil základní sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,50–4,75 procenta. Na příštím zasedání banky by mohlo dojít k pauze, která bude zaměřená na zpětné vyhodnocení ekonomických dat. Předseda Fedu Jerome Powell zopakoval, že chce reagovat „meeting by meeting“, nikam tedy rozhodně nespěchá. Chce především vyčkávat.

Čínské akcie během týdne, i přes Trumpovo vítězství, rostly. Po prudkém posílení dolaru Čína snížila tzv. fixaci jüanu na nejslabší úroveň od roku 2023. Zvýšený export, na který ukázala nová data, pomohl kompenzovat slabší domácí poptávku, ale vedl k růstu tarifních překážek proti čínskému zboží v USA, Jižní Americe a Evropě. Očekává se, že ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí mírně poroste, avšak obchodní válka s USA by mohla narušit hospodářské oživení už na začátku příštího roku. Vývoz v říjnu meziročně vzrostl o 12,7 procenta na 309 miliard dolarů, zatímco dovoz klesl o 2,3 procenta, což vytvořilo obchodní přebytek ve výši 96 miliard dolarů.

