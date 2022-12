Týden tradera: Medvědi opět vládnou tržním náladám

Burzovní medvědi v uplynulém týdnu ohlásili mohutný návrat. Výsledkem je vysoká volatilita a několik dní mohutných poklesů na amerických burzovních trzích. Výstup k vyšším metám na indexu S&P 500 se tedy prozatím odkládá a do konce roku už by se toho tolik stihnout ani nemuselo. Důvodem tržních poklesů je sílící obava, že americká ekonomika nedostatečně zpomaluje a Fed bude muset znovu sáhnout k růstu sazeb až o 75 bazických bodů.

Výnosy se amerických dluhopisů rostly v souvislosti s vyšší než očekávanou zprávou ISM ze sektoru služeb za listopad, která naznačila zrychlení růstu na 56,5 bodu oproti říjnové hodnotě 54,4. Známky pružnosti americké ekonomiky by mohly signalizovat, že je zapotřebí agresivnějšího postupu Fedu, aby zkrotil inflaci.

Trhy také pokračovaly ve vyhodnocování údajů o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor z minulého týdne, které ukázaly, že americká ekonomika v listopadu vytvořila více pracovních míst, než se očekávalo. Průměrný hodinový výdělek také vzrostl více, než ekonomové očekávali. Napjatá situace na trhu práce je historicky úzce spojena s vysokou úrovní inflace. Fed usiluje o pokles cen, což letos vedlo ke čtyřem po sobě jdoucím zvýšením sazeb o 75 bazických bodů. Prosincové zasedání příští týden bude tedy pro další vývoj amerických akcií stěžejní. Zatím bych však očekával stále posun v sazbách pouze o 50 bodů.

Turecká inflace po dlouhé době klesla

Inflace v Turecku poprvé po více než roce a půl poklesla. Růst cenové hladiny v listopadu dosáhnul 84,4 procenta oproti říjnové hodnotě 85,5 procenta v říjnu. O určité zmírnění inflačních tlaků se postarala doprava, ceny bydlení a energie. Meziměsíčně ceny vzrostly o 2,9 procenta po růstu o 3,5 procenta v říjnu. Přesto s výraznějším poklesem inflace v blízkých měsících počítat nelze. A to vzhledem k velmi uvolněné měnové politice tamní centrální banky, která je v moci prezidenta Erdogana. Centrální banka nedávno dokonce snížilasvoji úrokovou sazbuna devět procent.

Začal platit cenový strop na vývoz ropy z Ruské federace. Toto opatření má vést ke snížení příjmů rozpočtu tamní vlády a oslabit její snahy zvítězit na Ukrajině. Strop byl nastaven na úroveň 60 dolarů za barel ropy, v reakci se okamžitě během 48 hodin od platnosti této sankce začala množit plavidla v úžině Bospor. Turecké úřady totiž ve středu oznámily, že vyžadují doklad o pojištění, neboť EU a G7 se dohodly, že zablokují západním pojišťovnám krytí lodí, které mají v úmyslu prodávat ruskou ropu za více než 60 dolarů za barel.

Vzhledem k tomu, že se příjmy z exportu ropných produktů podílí až z 20 procent na ruském HDP, mělo by toto opatření EU a G7 skutečně ruskou ekonomiku citelně zasáhnout. Osobně bych však viděl velké riziko v tom, že po nějaké době může dojí k určité disbalanci v rámci trhu s ropou Brent, až se výpadek projeví více na trzích. To by mohlo vést znovu k růstu cen paliva v tuzemské ekonomice. Z hlediska omezení cen plynu se stále vyhlíží dohoda na půdě EU, kde to zatím vypadá, že zejména Německo nechce ustoupit. Cenový „cap“ je zvažován na úrovni 225 eur za MWh.

Vláda Petra Fialy zatím nestanoví termín přijetí společné měny euro. Nejedná se o žádné překvapení, vlastně všechny vlády po roce 2009 našlapují velmi opatrně kolem této problematiky. Znamenalo by to pravděpodobně rozhodnutí odvážné a větší, než je jedno volební období, a to není zrovna v politických stranách současné ČR žádoucí. Útěchou snad může být, že současné nastavení fiskální politiky prakticky nedovoluje splnění Maastrichtských kritérií (schodky rozpočtu ideálně pod tři procenta HDP a nízká inflace).

