Týden tradera: Santa Claus rallye na obzoru

Býci zatím na trzích převládají, trh tak pomalu směřuje k mírné „Santa Claus rallye“. Příchozí data z ekonomiky potvrzují trend zpomalení americké ekonomiky a naznačují možnost, že ty největší úrokové skoky máme za sebou. V tomto směru jsme také byli svědky i dlouho nevídanému růstu podpor v nezaměstnanosti v USA. Utažený trh práce (stejně jako u nás v ČR, což je jednoznačně překážka výrazného zpomalení inflace) je třeba „odšpuntovat“.

Čekal jsem dlouhou dobu na moment, kdy vlna propouštění nejen v amerických technologických firmách zapůsobí na trh práce a začne se projevovat v každotýdenním ukazateli podpor v nezaměstnanosti. Tento údaj vyskočil v týdnu z 225 na 240 tisíc a podporuje příběh o tom, že poměrně dost agresivní zvyšování sazeb Fedu začíná mít účinky natrh práce ve Spojených státech.

V tomto směru i další data potvrdila trend zpomalení největší světové ekonomiky. PMI indexy ve službách (46,1 bodu), ale i ve výrobě (47,6 bodu) se nacházejí silně v režimu kontrakce, tedy dlouhodoběji setrvávají pod 50 body. Akciové trhy tak vyhlíží pomalu recesi v americké ekonomice někde mezi druhým a třetím kvartálem roku 2023. Zhruba zde by mohl vrcholit růst sazeb, ty na ekonomiku dopadají totiž z pravidla s 6- až 12měsíčním zpožděním. To by tak asi vycházelo, když vezmeme v potaz, že sazby rostou již několik měsíců s pravidelnou razancí. Mohu dodat, že americkou recesi potvrzuje vytrvale inverzní dolarová křivka, která je spolehlivým ukazatelem ekonomického poklesu.

Nejasné zprávy z energetiky

Energetické trhy si prošly vlnou smíšených zpráv. Převažují ale ty negativní. Nižší výroba z jádra ve Francii zvyšuje riziko pro dodávky elektřiny. Dostupnost energie se do začátku roku 2023 očekává na úrovni 40 gigawattů, což je o tři až čtyři GW méně, než byl původní odhad. Výsledkem je růst cen elektřiny. Krize v energetice tak ještě není rozhodně za námi.

V reakci rostly ceny elektřiny na velkoobchodních trzích o desítky procent. Německy „baseload“ se posunul na úroveň 340 eur za MWh. Poslední týdny přitom setrvale oslaboval, stejně se choval plyn. Cenové stropy ve Francii, které byly mnoha novináři a komentátory tak chváleny, ukazují svoji odvrácenou tvář a znamenají především výpadek proudu a brutální nároky na veřejný rozpočet. Trh nejde jen tak ošálit.

Další vlna

Covid 19 se opět hlásil o slovo. Ve středu Čína zaznamenala 31 454 domácích případů. Vzhledem k tamní politice „zero covid“ to znamená vlnu omezení, která budou nakonec mít dopad na globální ekonomiku. V čínském městě Zhengzhou, kde se nachází rozsáhlá továrna na výrobu iPhonů, byla po násilných protestech, při nichž se demonstranti střetli s policií, nařízena v několika čtvrtích platná výluka COVID-19.

Autoritářský režim využívá virus často jako záminku demonstrovat moc. Dokud se tento postoj výrazněji nezmění, může být ekonomický růst v čínské ekonomice vzhledem k poklesu na nemovitostním trhu pod setrvalým tlakem.

Colt nepřestřelil

V domácí ekonomice stojí za zmínku reporting výsledku za poslední čtvrtletí u zbrojovky Colt CZ Group SE obchodované na pražském burzovním parketu. Osobně jsem byl překvapen, že za stávající situace společnost „nepřestřelila“ očekávání analytiků. Společnost reportovala za první tři čtvrtletí letošního roku tržby ve výši 10,2 miliardy korun (meziročně +34,4 procenta), EBITDA ve výši 2,3 miliardy korun (meziročně +45,1 procenta) a čistý zisk ve výši 1,3 miliardy korun (meziročně +47,1 procenta).

To bylo pod odhady trhu, který počítal s výraznějším překvapením vzhledem k trvajícímu konfliktu na Ukrajině. Akcie jsou už několik týdnů v takzvaném bočním trendu bez náznaků výrazného růstu a uvidíme, co po výsledcích bude následovat v příštích dnech a týdnech.

ČNB je se sazbami OK

Podle Aleše Michla jsou současné sazby nastaveny dobře a tlumí hospodářský růst adekvátně k dané situaci. Obávám se přesto, že příští rok může přinést ještě řadu nečekaných situací, „kačka“ by tak mohla být pod tlakem a uzavírat si kanál úpravy sazeb není z mého pohledu příliš rozumné. Ostatně obavy o naši měnu vyjádřila i japonská banka Nomura, která vyjádřila názor, že měnová krize může v CEE regionu snadno nastat.

Bankovní rada, která je složena v tuto chvíli z většího množství holubic by mohla být doplněna na konci mandátu prezidenta Miloše Zemana členem kanceláře Pražského hradu Vladimírem Krulišem. To je vskutku další zajímavé jméno do nejprestižnějšího ekonomického úřadu v České republice, které by opět mohlo počet holubic spíše rozšířit.

