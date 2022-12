Týden tradera: Trhy si užívají tradiční rallye, Fed možná zpomalí růst sazeb

Sezonní vzor zdá se funguje velmi dobře. Výstup k vyšším metám na indexu S&P 500 ale rozpoutal především guvernér Fed Jerome Powell. To, k čemu se schylovalo již několik posledních týdnů, nastalo: americká centrální banka by při svém zvyšování úrokových sazeb měla zařadit nižší rychlost. Hlavní americký index tak prošel mohutnou „rallye“, a ta nemusí být stále u konce.

Šéf americké centrální banky otevřel dveře ke snížení tempa zvyšování úrokových sazeb již v prosinci. Nyní však záleží především na tom, o kolik je třeba sazby ještě zvýšit a jak dlouho by měly být udržovány na restriktivní úrovni, aby se inflace vrátila na dvě procenta. Navíc, i když dvakrát řekl, že inflace zůstává "příliš vysoká", tak Jerome Powell vysvětlil, že další vývoj cen je "velmi nejistý“.

„Navzdory přísnější politice a pomalejšímu růstu v uplynulém roce jsme nezaznamenali jasný pokrok ve zpomalování inflace," uvedl dále Powell v poznámkách připravených pro projev v Brookings Institution. Guvernér americké centrální banky dále zdůraznil, že pro další vývoj inflace je nejdůležitější takzvaná jádrová inflace služeb. Vysvětlil, že klíčem k této složce inflace je napjatý trh práce. Právě zde ale začínají také dorážet zprávy, že se na něm minimálně výrazně zpomalila tvorba pracovních míst: zveřejněný indikátor ADP ukázal na 127 tisíc nových míst oproti očekávání až 200 tisíc.

Vystoupení Powella tak upevňuje očekávání, že Fed na svém zasedání 13. a 14. prosince zvýší úrokové sazby "jen" o 50 bazických bodů, což bude následovat po čtyřech po sobě jdoucích změnách o 75 bazických bodů. Americké výnosy v reakci klesly napříč křivkou o poměrně výrazných 20 bodů. S tím je třeba brát v potaz, že americká výnosová křivka stále zůstává inverzní a naznačuje pád tamní ekonomiky do recese. To bych rozhodně bral na zřetel, trh si v určitý moment může uvědomit křehkost ekonomické situace.

Lagardeová čeká další růst inflace

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová uvedla, že by byla překvapena, kdyby inflace v eurozóně dosáhla svého vrcholu, což naznačuje, že nedávné zvyšování úrokových sazeb ještě není u konce. "Ráda bych viděla, že inflace dosáhla vrcholu v říjnu, ale obávám se, že tak daleko bych nešla," řekla v pondělí v Bruselu evropským zákonodárcům.

Prohlášení je tedy v mírném kontrastu s tím, s čím přišel její kolega Powell. ECB má ale v tomto směru před sebou ještě hodně náročnou práci, těšit jí může jen to, že zatím nehrozí nedostatek na trhu s energiemi a unijní ekonomika by tak další růst sazeb mohla se skřípěním zubů ustát.

Apple má problémy se svým novým IPhonem číslo 14. Čínské koronavirové restrikce neumožňují partnerské společnosti Foxconn připravit včas až šest milionů nových telefonů. V tomto směru je situace skutečně negativní vzhledem k tomu, že právě klíčové vánoční období hraje dlouhodobě prim ve výsledcích tohoto technologického obra. Je to další zpráva o komplikacích v dodavatelském řetězci Applu, když již před nějakou dobou obě společnosti varovaly, že se dodávky zpozdí.

ČEZ obdržel nabídky na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Americko-kanadský Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP měly na podání nabídek čas do minulé středy. Nový blok by měl stát do roku 2036. V situaci vyšších cen elektřiny dáváz ekonomického pohledu projekt jednoznačně smysl. Škoda, že předchozí vlády nebyly schopné najít funkční řešení dříve. Promarněná „dekáda“ v rámci tohoto obřího projektu, může být skutečnou vážnou chybou.

