Americká centrální banka Fed snížila sazby, trhy zamířily vzhůru

Fed v čele s Jerome Powellem (na snímku) rozhodl o silné podpoře ekonomiky a razantně snížil úrokové sazby - o 50 bazických bodů. Úroky klesají po čtyřech letech do pásma 4,75 až 5 procent. Snížení je větší, než se čekalo.

Snížení úrokových sazeb o půl procentního bodu poslalo kapitálové trhy do rychlé euforie.

Podle Bloombergu aktuální pokles sazeb znamená, že Fed agresivně zahájil změnu své politiky směrem k podpoře amerického trhu práce. Americká centrální banka naposledy snižovala sazby v březnu roku 2020 - od té doby se americká ekonomika podobně jako většina vyspělého světa prala s inflací.

Snížení sazeb přichází po dvoudenním zasedání banky, podle agentury z hlasování vyplývá, že těsná většina, konkrétně 10 z 19 představitelů, se vyslovila pro snížení sazeb alespoň o dalšího půl procentního bodu během zbývajících dvou zasedání v roce 2024. Hlavní ekonomka KPMG Diane Swonková řekla Bloombergu, že jde o velké vítězství Powella, který prosazoval právě půlprocentní pokles.

Fed hlasoval v poměru 11:1 pro snížení klíčové sazby z federálních fondů do rozmezí 4,75 až 5 procenta poté, co ji více než rok držel na nejvyšší úrovni za posledních dvacet let.

„Měnový výbor získal větší jistotu, že inflace se udržitelně pohybuje směrem ke dvěma procentům, a soudí, že rizika pro dosažení jeho cílů v oblasti zaměstnanosti a inflace jsou zhruba v rovnováze,“ uvedl Fed ve svém prohlášení a dodal, že bankéři jsou ‚pevně odhodláni podporovat maximální zaměstnanost‘ a zároveň přiblížit inflaci zpět ke svému cíli.

Inflace ještě žije, nezaměstnanost také

Ekonomové Fed aktualizovali čtvrtletní ekonomické prognózy a zvýšili odhad nezaměstnanosti na konci roku 2024 na 4,4 procenta z červnové prognózy 4 procenta. To by znamenalo mírné zhoršení ze současné úrovně 4,2 procenta. Powell minulý měsíc uvedl, že další ochlazení na trhu práce by bylo „nežádoucí“.

Odhad inflace ke konci roku 2024 se snížil na 2,3 procenta, zatímco predikce ekonomického růstu se snížila na 2 procenta. Fed stále nepředpokládá, že by se inflace vrátila ke svému dvouprocentnímu cíli dříve než v roce 2026.