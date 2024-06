VW investuje až pět miliard dolarů do rivala Tesly. Akcie Rivianu vzrostly o více než 50 procent

Výrobce malých elektrických SUV, americká automobilka Rivian, zápasí s cash flow. Značné ztráty jí dostaly pod tlak Wall Streetu. Ohlášenou investici Volkswagenu je tak pro ni výraznou vzpruhou. Akcie automobilky rostou o desítky procent.

Německá automobilka Volkswagen investuje až pět miliard dolarů (zhruba 116 miliard korun) do amerického výrobce elektromobilů Rivian. Hodlá s tímto konkurentem Tesly vytvořit společný podnik, který bude sdílet architekturu a software pro elektromobily. Obě firmy to uvedly v úterý svém společném sdělení.

Investice je rozložena v čase. VW v počátku zainvestuje jednu miliardu. Investice bude mít podobu konvertibilního dluhopisu, který by mohl být 1. prosince nebo později převeden na akcie společnosti Rivian, uvádí se v tiskové zprávě. Další čtyři miliardy by měla automobilka Rivian získat do roku 2026.

Dohoda pomůže společnosti Rivian na její cestě k dosažení pozitivního cash flow, uvedl v úterý večer během hovoru s investory generální ředitel a zakladatel společnosti Rivian RJ Scaringe.

Poznamenal, že kapitál by měl společnosti zajistit náběh výroby menších SUV R2 v závodě v Normalu ve státě Illinois od roku 2026 a také výrobu středně velkého elektromobilu na platformě v závodě v Georgii, jehož výstavbu Rivian letos pozastavil.

Akcie Rivianu vzrostly během úterního odpoledního obchodování o více než 50 procent. Děje se tak dva dny před akcí pro investory společnosti Rivian, která je pod tlakem Wall Streetu kvůli nedostatku hotovosti a značným ztrátám. Pokud Rivian udrží zisky i dnes, mohlo by to zvýšit tržní hodnotu společnosti o téměř šest miliard dolarů, píše Reuters.

Akcie společnosti Rivian v úterý uzavřely na hodnotě 11,96 dolaru za akcii, což představuje pokles o zhruba 49 procent v roce 2024.

