Týden tradera: DeepSeek vyvolal paniku. Americký technologický sektor je pod tlakem

Tento týden byl poznamenán významnou událostí v technologickém sektoru. Do centra pozornosti se dostal nový AI model DeepSeek, který výrazně zamíchal kartami mezi technologickými giganty.

Nová čínská aplikace se okamžitě stala nejstahovanější položkou v App Store. A akcie amerických technologických firem, jako jsou Nvidia, Microsoft, Alphabet a Palantir, v reakci na čínský úspěch prudce propadly. Nvidia, lídr ve výrobě grafických procesorů pro AI, přišla o téměř 17 procent své hodnoty, což odpovídá ztrátě přibližně 589 miliard dolarů.

Nový model, pojmenovaný R1, překonal očekávání a ukázal se jako vážná konkurence nejlepším AI systémům na trhu, včetně těch od OpenAI. Čína tak výrazně pokročila v oblasti umělé inteligence, což má zásadní dopad na americké technologické společnosti. Propad akcií odrážel obavy investorů, že čínské firmy, které dlouhodobě čelí geopolitickým tlakům a regulacím, by mohly v oblasti AI získat strategickou výhodu a potenciálně narušit dominanci amerických společností.

Stojí za zmínku, že investice do AI dosahují stovek miliard dolarů a byly hlavním motorem optimismu v technologickém sektoru. Pokud by se ukázalo, že tyto investice nejsou opodstatněné, mohlo by to být pro akcionáře nepříjemné překvapení. Model DeepSeek využívá techniku „mixture of experts“, která aktivuje pouze nezbytné výpočetní zdroje pro konkrétní úkoly, čímž dosahuje vysoké efektivity. Tato inovace nejenže posiluje konkurenceschopnost čínských AI produktů, ale zároveň otevírá otázky ohledně energetické náročnosti a dostupnosti AI technologií na globálním trhu.

Vedle této technologické bouře proběhlo také zasedání americké centrální banky (Fed). Tentokrát se nejednalo o klíčové měnově politické jednání, protože se neočekával žádný pohyb v sazbách. Investory více zajímal doprovodný komentář předsedy Fedu Jerome Powella. Jednou z možností bylo, že by Fed mohl snížit úrokové sazby už v březnu, avšak vzhledem k přetrvávajícím inflačním tlakům na jádrové úrovni a silnému růstu HDP v posledních kvartálech se tato varianta nezdála pravděpodobná.

Podle očekávání se Fed rozhodl ponechat klíčovou úrokovou sazbu v rozmezí 5,25–5,5 %, přičemž další kroky budou záviset na vývoji ekonomických dat.