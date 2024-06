Čínské automobilky šlapou na plyn. Do pěti let by mohly ovládnout třetinu světového trhu

Čínské automobilky budou v následujících letech pokračovat v zahraniční expanzi a do roku 2030 ovládnou 33 procent světového automobilového trhu. Předpovídá to studie poradenské společnosti AlixPartners. V letošním roce by měl podle ní podíl čínských automobilek na světovém trhu činit 21 procent, napsal server CNBC.

Studie předpokládá, že roční prodej čínských automobilek v zahraničí se do roku 2030 zvýší na devět milionů vozů z letošních tří milionů. Rychlá expanze čínských výrobců čím dál více znepokojuje tradiční automobilky i politiky po celém světě. Panují obavy, že levné čínské automobily zaplaví trhy na úkor domácí produkce, zejména v oblasti elektromobilů.

Mark Wakefield ze společnosti AlixPartners uvedl, že Čína je schopna rychle uvádět na trh nové automobily, které jsou levnější a technologicky vyspělejší než konkurenční produkty. AlixPartners předpokládá, že tržní podíl čínských automobilek mimo Čínu do roku 2030 stoupne na 13 procent z letošních tří procent. Jejich podíl na domácím trhu by se pak měl zvýšit z 59 na 72 procent.

Tradiční západní automobilky, například americký koncern General Motors či německý Volkswagen, v poslední době na čínském trhu přicházejí o své pozice kvůli prudkému vzestupu domácích výrobců, jako jsou firmy BYD, Geely a Nio.

Společnost AlixPartners očekává, že na evropském trhu podíl čínských automobilek do roku 2030 vzroste na 12 procent z letošních šesti. Obtížněji by se čínští výrobci měli prosazovat na severoamerickém trhu, kde by se měl jejich podíl do roku 2030 zvýšit pouze na tři procenta z letošního jednoho procenta.

Spojené státy v květnu oznámily, že zvýší cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent. Evropská komise (EK) navrhla zavést na dovoz elektromobilů z Číny do Evropské unie dodatečná cla ve výši až 38,1 procenta. Tato cla by mohla vstoupit v platnost příští týden, pokud se EK s čínskou vládou na poslední chvíli nedohodne na jiném řešení. EU by nová cla vybírala navíc k dosavadnímu desetiprocentnímu clu.

Společnost AlixPartners rovněž předpověděla, že čínské automobilky do konce tohoto desetiletí ovládnou více než dvě třetiny ruského trhu. Jejích podíl v Rusku by se měl podle studie do roku 2030 zvýšit na 69 procent z letošních 33 procent. Z Ruska se v důsledku ruské vojenské invaze na Ukrajinu stáhla řada západních automobilek.

