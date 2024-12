Fed snížil základní úrok o čtvrt procentního bodu, dolar posiluje

Americká centrální banka (Fed) dnes podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 procenta. Zároveň zlepšila výhled domácí ekonomiky pro letošní i příští rok.

Americká centrální banka dále signalizovala, že v příštím roce bude úroky snižovat pomaleji, než předpokládala dříve. Medián očekávání nyní pracuje se snížením sazeb o 50 bazických bodů v průběhu roku 2025. Dolar po rozhodnutí Fedu posiluje, je nejsilnější od listopadu roku 2022.

Fed zahájil snižování úroků v září, kdy svou základní sazbu zredukoval o půl procentního bodu. V listopadu pak přikročil k dalšímu snížení, a to o čtvrt procentního bodu. Centrální banka se uvolňováním měnové politiky snaží podpořit domácí ekonomiku.

Fed nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v letošním roce zvýší o 2,5 procenta a napřesrok o 2,1 procenta. Ve svém zářijovém výhledu přitom pro oba tyto roky předpovídal pouze dvouprocentní růst.

Před zářijovým snížením se základní sazba nacházela v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což byla nejvyšší úroveň od roku 2001. Na tuto úroveň se vyšplhala v důsledku snahy Fedu dostat pod kontrolu inflaci. Vysoké náklady na půjčky obvykle zmírňují inflační tlaky, ale zároveň podkopávají hospodářský růst.

Předloni v červnu se meziroční míra inflace v USA vyšplhala až na 9,1 procenta, byla tak nejvýše za více než 40 let. Od té doby už inflace v USA výrazně klesla, v listopadu činila 2,7 procenta.

„Inflace učinila pokrok směrem k dvouprocentnímu cíli, zůstává však poněkud zvýšená,“ uvedla banka ve středeční zprávě. Poukázala rovněž na pokračující solidní hospodářský růst a na přetrvávající nízkou míru nezaměstnanosti.

