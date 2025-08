Týden tradera: Brusel ustoupil výměnou za jistotu

Týden byl doslova napěchovaný důležitými událostmi, které ovlivňovaly tržní sentiment. Spojené státy a Evropská unie dosáhly v minulém týdnu dohody, která zavádí patnácti procentní tarif na většinu evropského exportu do USA, včetně automobilů. Ačkoli se jedná o kompromisní výsledek jednání, Brusel ustoupil od hrozby eskalace sporu výměnou za jistotu, že nedojde k jednostrannému navýšení sazeb.

Ve výčtu událostí nechybí ani klíčové zasedání americké centrální banky Fed ani zveřejnění údajů o tvorbě pracovních míst v americké ekonomice. Výborné hospodářské výsledky dodala Meta Platforms. Index amerických akcií S&P 500 mírně ustoupil k 6300 bodům v rámci výběrů zisků.

Výsledek mnoha týdnů jednání není pro EU příliš lichotivý. Pokud vezmeme v úvahu fakt, že nový tarif 15 procent na dovoz evropského zboží do USA je maximem možného, jedná se o určité zklamání. Nechybí totiž ani výrazně přísné požadavky na vzájemné transakce – součástí dohody je, že EU souhlasí s nákupem energií za 750 miliard dolarů a amerického vojenského vybavení za 600 miliard dolarů. Na druhou stranu je to pravděpodobně lepší než se s Trumpem přetahovat a riskovat globální hospodářský pokles. Ostatně, ani on nejspíš nebude v Bílém domě věčně a dohody bude možné v budoucnu určitým způsobem renegociovat. V reakci na dohodu došlo ke snížení odhadovaného růstu české ekonomiky o 0,2 procenta ze strany Ministerstva financí. Říkám si „not that bad“ – mohlo to být daleko horší.

Zasedala americká měnová autorita. Nedošlo ke změně sazeb, které tak zůstávají na úrovni 4,25–4,50 procenta již popáté v řadě. Stabilita sazeb po delší dobu umožňuje centrální bance zareagovat oběma směry. Banka se nadále soustředí na příchozí makroekonomická data. Analytiky nejvíce zaujala nejednotnost ve výboru – dva členové hlasovali poprvé od roku 1993 proti zbytku. Bowmanová a Weller by tak viděli sazby níže již nyní o 25 bazických bodů.

Uvidíme, zda se do září, kdy by se mohly celní změny projevit v inflaci, dočkáme signálů o možném poklesu sazeb alespoň o 25 bps. Jerome Powell na konferenci nicméně naznačil, že argumenty pro tento krok zatím chybí. Až po zasedání byla zveřejněna důležitá data z amerického trhu práce, která ukázala, že trh práce mírně oslabuje a už se na něm možná cla negativně projevují. Bylo vytvořeno 73 tisíc pracovních míst (oproti očekávání 106 tisíc) a míra nezaměstnanosti přesto zůstala na 4,2 procenta.

Výsledky reportovaly těžké váhy amerického technologického sektoru. Zaměříme se na Meta Platforms, která překonala veškerá analytická očekávání. Firma stojící za Facebookem nebo Instagramem dosáhla upraveného zisku 7,14 dolarů na akcii (meziroční růst o 38 procenta), což výrazně překonalo odhadovaných 5,88 dolarů. Navíc navýšila výhled tržeb na 49 miliard dolarů. Firma rovněž zvýšila svůj odhad celkových ročních výdajů na 116 miliard dolarů a kapitálových výdajů na 69 miliard dolarů. Výdaje souvisejí především s posílením v oblasti generativní umělé inteligence, kde si firma buduje silnou pozici. Akcie reagovaly v aftermarketu růstem až o 11 procent. Dokážu si snadno představit, že budou dále růst – investoři firmu začínají v oblasti AI vnímat jako velmi perspektivní.