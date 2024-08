Nadešel čas. Powell oznámil, že se Fed chystá snížit úrokové sazby, trhy letí vzhůru

Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell na sympoziu centrálních bankéřů v americkém horském letovisku Jackson Hole uvedl, že se chystá snižování úrokových sazeb. Server CNBC uvádí, že Powell zatím neuvedl kdy by se tak mělo stát.

„Nadešel čas, aby se politika přizpůsobila,“ řekl šéf centrální banky ve svém dlouho očekávaném projevu. „Směr cesty je jasný a načasování a tempo snižování sazeb bude záviset na příchozích datech, vyvíjejícím se výhledu a rovnováze rizik,“ doplnil Powell.

Powell se v projevu zaměřil zejména na ohlédnutí za tím, co způsobilo inflaci, která vedla k sérii 13 zvýšení sazeb za sebou. A to od března 2022 do července 2023. V oblasti inflace však zaznamenal pokrok. „S přiměřeným omezením restriktivní politiky máme dobrý důvod se domnívat, že se ekonomika dostane zpět k dvouprocentní inflaci a zároveň dokáže udržet silný trh práce,“ dodal.

„Trh práce již není přehřátý a podmínky jsou nyní méně napjaté než ty, které panovaly před pandemií,“ řekl dále šéf Fedu. „Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že trh práce bude silný,“ doplnil.

Poučení z pandemie

Powell následně uvedl, že měnová politika se teď musí přizpůsobit vývoji ekonomické situace. Zdůraznil, že poslední roky byly mimořádné především kvůli bezprecedentní globální pandemii. „Pandemická ekonomika se ukázala být nepodobná jakékoliv jiné, z tohoto výjimečného období se musíme ještě hodně poučit,“ dodal.

Šéf Fedu se také přihlásil k závazku revidovat zásady měnové politiky každých pět let a změny provádět na základě důkladného veřejného přezkumu. „Až tento proces koncem letošního roku zahájíme, budeme otevřeni kritice a novým nápadům. Zároveň zachováme silné stránky našeho rámce,“ řekl Powell.

Projev na sympoziu v Jackson Hole analytici i ekonomové pozorně sledovali právě proto, že trh čekal, zda Powell naznačí snížení sazeb již v září, a zda bude v jejich snižování pokračovat na každém z dalších zasedání do konce roku.

Trhy v reakci na projev posílily. Například Index Dow vzrostl o téměř 400 bodů. Vzhůru letí i index S&P, který kolem 17:00 vykazoval 5 617 bodů. Přiblížil se tak rekordním hodnotám.

