Evropské státní dluhopisy začínají nabízet zajímavé výnosy

Investoři do státních dluhopisů zažívají aktuálně jízdu na horské dráze. Může za to volatilní geopolitický vývoj především ve Spojených státech. Ten ale ovlivňuje i zbytek světa a Evropu především. Německé dluhopisy investorům nesou o 15 procent více než před měsícem.

Americká ekonomika od nástupu staronového prezidenta Donalda Trumpa značně znervózněla. Data ukazují, že inflace ve Spojených státech zůstává vyšší, než se očekávalo, což posiluje pravděpodobnost, že Fed bude udržovat vyšší sazby po delší dobu.

Podle Timura Barotova, analytika společnosti BHS, se americká ekonomika stále vyrovnává s následky pandemie. „Inflace sice klesá, ale dál se drží na horní hranici toho, co je pro Fed přijatelné. To znamená, že centrální banka nemá důvod k výraznějšímu uvolňování měnové politiky,“ říká Barotov. Trh také již začíná opouštět scénář rychlého snižování sazeb. Místo toho investoři spekulují, že Fed ponechá sazby na vyšší úrovni minimálně do druhé poloviny roku 2025.

Výnos desetiletého amerického dluhopisu se pohybuje okolo 4,4 procenta ročně a drží se nejvyšších hodnot za posledních více než dvacet let. Nad pět procent se dostal pouze v předvečer finanční krize z let 2008 a 2009.

Barotov také upozorňuje na změny v chování investorů: „Investoři navyšují inflační očekávání a snižují sázky na brzké snižování sazeb. Výsledkem je růst výnosů na dlouhodobých dluhopisech a opatrnější přístup k rizikovým aktivům.“ Baratov tento vývoj považuje za zdravý, protože tržní ocenění se postupně srovnává s realitou.

Pryč s brzdou

V Evropě je situace podobná. Německo se pod tlakem výhrůžek ze strany Trumpovy administrativy, že Evropa se bude o sebe muset postarat sama, odhodlalo k ještě nedávno nepředstavitelnému. Uvolní dluhovou brzdu a bude více investovat do obrany. S vyšším zadlužením bude muset vydávat více dluhopisů a aby německá vláda našla dostatek kupců, bude za ně muset nabídnout vyšší výnos. A to už se na trhu děje. Aktuálně se výnos desetiletých německých bondů pohybuje okolo 2,8 procenta, to je razantní nárůst z únorových 2,4 procenta.

„Dluhopisy zemí, jako jsou Francie nebo Německo, nabízejí zajímavé výnosy. Konzervativnější investor je může klidně držet dlouhodobě v portfoliu v podobě fyzických bondů,“ myslí si Tomáš Cverna, analytik XTB.

Podobně vidí situaci Lukáš Raška, analytik společnosti Portu. „Výnosy amerických i německých dluhopisů zůstávají atraktivní, což zdůrazňuje jejich nezastupitelnou roli v investičních portfoliích. Dluhopisy stále nabízejí oproti akciím větší stabilitu a nižší volatilitu, což je v nejistém ekonomickém prostředí klíčové,“ vysvětluje Raška.

Také ve Velké Británii musí vláda investorům nabídnout nejvyšší úroky za 25 let, aby prodala své dluhopisy. Ty desetileté nesou 4,7 procenta. Kvůli labouristické vládě a dírám ve státním rozpočtu vláda vydává více dluhopisů, což tlačí jejich výnosy nahoru.

Akcie rizikovější než kdy dřív

V nejistém prostředí je klíčová diverzifikace. Jak radí analytici, investoři by měli rozložit svá portfolia nejen mezi akcie a dluhopisy, ale také mezi různé regiony a aktiva. To znamená nejen americké, ale i evropské dluhopisy, inflačně indexované bondy, komodity včetně zlata nebo geografické rozložení investic mezi Ameriku, Evropu a Asii.

„Sázka na pokračující růst amerických akcií je dnes mnohem riskantnější než kdy dřív,“ varuje Barotov. „To neznamená, že by se investoři měli akcií zbavit, ale je nezbytné doplnit portfolio o aktiva, která historicky fungují jako protiváha – například dluhopisy nebo zlato.“

