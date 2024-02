Jedinou jistotou je nejistota. Pět lekcí, které rok 2023 udělil investorům

Rok 2023 se nesl ve znamení nečekaných zvratů a událostí. Od regionální bankovní krize přes rostoucí geopolitická rizika až po prudký nárůst úrokových sazeb hypoték. Přes všechny tyto výzvy si trhy vedly nečekaně dobře a předpovídaná recese se nikdy nekonala. Co minulý rok začínající investory naučil a v čem ostřílené investiční matadory utvrdil, shrnuje analytik Jakub Kudýn z J&T.

Lekce číslo 1: Nesnažte se časovat trh, nevyplatí se to

Ani jasnozřivější investor, který by dopředu věděl o klíčových událostech roku 2023 - od regionální bankovní krize v USA přes rostoucí geopolitická rizika až po prudký nárůst úrokových sazeb hypoték - by nikdy netipoval, že se může za těchto okolností akciový index S&P 500 zhodnotit o 26,4 procenta. Spíše by byl skeptický a možná měl i nutkání akcie prodat. Trhy jsou nepředvídatelné a reagují na celou řadu faktorů, které nikdy nelze s jistotou předpovědět.

Lekce číslo 2: Sebelepší analytik netrefí roční výkonnost indexu

Když světové investiční banky dávaly předpověď, kde bude S&P 500 na konci roku, názory 23 analytiků z těch největších investičních společností, jejichž hlavní a jedinou prací je sledovat trhy, se značně rozcházely. Zatímco někteří z nich předpokládali pokles indexu o pět procent, jiní očekávali růst až o 24 procent. Průměrný odhad byl na úrovni šestiprocentního růstu. Konečný výsledek již známe. S&P 500 se za rok 2023 zhodnotil o 26,4 procenta.

Lekce číslo 3: Výkonnost S&P 500 vesměs „udělalo" sedm statečných

Přestože S&P 500 vzrostlo o 26,4 procenta, výraznou část tohoto růstu zajistilo pouhých sedm top technologických společností, označovaných jako „Magnificent Seven“. Přezdívka se do akciového žargonu dostala z filmu Sedm Statečných, v originále The Magnificent Seven. Jde o společnosti Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta a Tesla.

Tyto společnosti se podílely na celkové výkonnosti indexu z 62 procent. A na konci roku tvořily 30 procent tržní hodnoty celého indexu S&P 500. Pokud se podíváme na jejich hodnotu skrze nedokonalé P/E ratio, získáme hodnotu 50. Jedná se o bublinu připomínající Nifty 50 nebo Dot-com Buble? Těžko říct, ale být pasivním investorem a mít alokovaný celý majetek do tohoto indexu, asi bych zpozorněl. Možná totiž nejsem tak diverzifikovaný, jak bych si přál.

Lekce číslo 4: Investování do speciálních situací může okořenit vaše portfolio

V roce 2023 se dokončila řada M&A transakcí, které pokud investor pečlivě sledoval, mohl dosáhnout vyšších výnosů než S&P 500 a dokonce v kratším období. Jde o transakce, kdy jedna firma kupuje nebo prodává jinou firmu a finální transakční cena nemusí být plně reflektovaná v ceně akcie. Transakce typu 3U Holding, Activision Blizzard nebo Broedrene Hartmann investorům přinesly více než 30procentní zhodnocení v krátkých časových intervalech. Tento typ alokace může být spravován individuálně nebo existují i v ČR fondy, jež se na podobné situace zaměřují.

Lekce číslo 5: Úžasné inovace nemusí být vždy skvělými investicemi

Další lekcí z roku 2023 je, že velké inovace nemusí vždy představovat skvělé investice. Firmy jako WeWork, Bird nebo Instant Brands byly oslavovány jako průkopníci ve svém odvětví a na svém vrcholu se obchodovaly za extrémně vysoké valuační násobky. Ale růst úrokových sazeb, pokles poptávky a chyby v managementu způsobily bankrot těchto společností.

Tyto lekce z roku 2023 nejsou unikátní a spíše se v čase opakují. Proto je důležité si tyto lekce pravidelně připomínat, abychom neopomíjeli, že pokusy o časování trhu, nedostatečná diverzifikace a hon za trendy nemusí být vždy cestou k úspěchu.

