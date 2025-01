Kam se hrabe S&P 500. Burzovními klenoty jsou akcie španělských bank

Banky na Pyrenejském poloostrově se po velké finanční krizi potýkaly s obrovskými problémy, Španělé v obavě z jejich pádu v panice vybírali z kont peníze. Některé finanční domy situaci skutečně neustály, zbankrotovaly. To už je ale dávno zapomenuto. Nyní se španělským bankám daří a začínají si toho všímat také akcioví investoři.

Španělský bankovní sektor moc dobře ví, co obnáší krize. Zdrcující následky mu totiž přinesla recese v letech 2008–2013. Šlo o období, které skončilo nesplacením 14 procent úvěrů a zánikem poloviny finančních domů. O více než deset let později je situace úplně jiná. Pandemie koronaviru, válka na Ukrajině či konflikty na Blízkém východě španělské bankovní domy sice ovlivnily, ale jejich dopady zmírňuje státní agentura ICO při ministerstvu hospodářství a digitální transformace, která garantuje bankovní úvěry prostřednictvím speciálních fondů. Cenné papíry španělských bank se tak i díky tomu dostávají do hledáčku akciových investorů.

Pomáhá také skutečnost, že se nadprůměrně daří španělské ekonomice. Tamní hospodářství loni rostlo o 3,1 procenta. Průměr Evropské unie byl přitom pouhé 0,9 procenta. „Dynamická, diverzifikovaná ekonomika sklízí výhody reforem a pozitivní trendy na trhu práce jsou silnými aspekty, které podporují naše pozitivní očekávání ohledně výkonnosti sektoru v roce 2025,“ napsali na sklonku loňského roku analytici společnosti Scope Ratings.

Lepší výkonnost než S&P500

Velkým španělským bankám Santander, BBVA či CaixaBank se jednoduše daří. A projevuje se to i v doporučení analytiků. Společnosti Marketscreener.com, která mapuje tržní očekávání, uvedla, že španělské banky porostou i nadále.

„Myslím si, že hnacím motorem pozitivních doporučení analytiků jsou relativně zdravá úvěrová portfolia španělských bank. Navíc banky rozvíjí svůj byznys ve směru digitalizace, což má potenciál snížit náklady,“ říká Tomáš Cverna, analytik společnosti XTB.

Akcie zmíněných bank od začátku roku posílily o 19 procent v případě Santanderu a o 14 procent v případě BBVA a CaixaBank. Investory oslavovaný americký index S&P 500 za stejnou dobu přidal pouhá tři procenta. Za poslední rok pak akcie bank vzrostly o 36 až 54 procent. Americký index v uplynulých 12 měsících investorům přinesl zhodnocení 23 procent.

Sázka na Latinskou Ameriku

Španělské banky při svém růstu nespoléhají pouze na svůj domovský trh, ale také na Latinskou Ameriku. „BBVA i Santander jsou sice banky kótované ve Španělsku, avšak nezanedbatelný podíl výnosů pochází z Jižní Ameriky,“ říká Cverna Banka BBVA má přes 40 procent výnosů z Mexika, zatímco Santander přes 20 procent z Brazílie. Až druhým nejdůležitějším regionem je Španělsko. „S mexickým trhem se nesou specifická rizika, a to hlavně v podobě dlouhodobě vysokých úrokových sazeb, což je velmi podobné jako v Brazílii,“ uzavírá Cverna.

