Lukáš Kovanda: V Číně nastal „okamžik Lehman“. Krachuje světově nejzadluženější developer

Soud v Hong Kongu poslal do likvidace čínského realitního obra Evergrande. Pro celou Čínu může jít o okamžik srovnatelný s tím, co pro Západ značil bankrot investiční banky Lehman Brothers v roce 2008. Pád Evergrande, stejně jako pád Lehmanů, je dosud nejprůkaznějším dokladem neudržitelného ekonomického růstu živeného dluhem. Dneškem se tedy investoři po celém světě definitivně dozvídají – a mají na to štempl hongkongského soudu –, že vzestup čínské ekonomiky byl zejména v posledních letech nezdravý a v podstatě iluzorní. Vyhnaný dluhem.

Evergrande představuje nejzadluženějšího developera světa. Jeho pád do likvidace není rozhodně překvapením. Přesto jde o historický milník, zejména v rámci čínských hospodářských dějin. Tak jako západní ekonomika po pádu Lehman Brothers a související finanční krizi, jež nastala v jeho důsledku, se už nikdy nevrátila do starých kolejí, totéž může nyní potkat Čínu. Mezinárodní investoři budou mnohem bedlivěji zvažovat své investice do čínských podniků, protože nyní se budou mnohem úzkostněji než dříve obávat toho, že růst té či oné čínské firmy může být opět jen iluzí, jako v případě Evergrande.

Likvidace Evergrande se dosud nejzávažnějším a nejviditelnějším příznakem vážných problémů celého čínského realitního trhu. Jeho předlužení a související bublina – projevující se astronomickými cenami realit, ale také výstavbou „měst duchů“ – mohou nyní v rámci svého kolapsu otřást celou čínskou ekonomikou. Tento otřes by měl své ozvěny všude po světě, převážně neblahé.

Potíže čínského realitního sektoru už loni představovaly klíčový důvod, proč se druhá největší světová ekonomika nedokázala po covidu zotavit, jak se předpokládalo. Čínské akciové trhy patřily loni k málu akciových trhů ve světě, které se propadly. Zatímco burzy v Americe, Evropě či podstatné části Asie rostly, ty čínské nikoli. Přitom experti začátkem roku 2023 čekali pravý opak. Předpokládali, že čínské akcie po otevření tamní ekonomiky po takřka třech letech boje s covidem „porostou jako z vody“, zatímco burzy zbytku světa bude drtit inflace a s ní související vysoké úrokové sazby.

Nečekaný loňský útlum čínské ekonomiky, jejž pád Evergrande do likvidace může nyní ještě prohloubit a prodloužit, má ovšem i své světlejší stránky. Přestože problémy čínského finančního trhu jsou varovné pro celý svět, útlum čínské ekonomiky například způsobuje nižší světové ceny ropy (Čína je globálně jejím největším dovozce), a tedy i pohonných hmot, čímž tlumí inflaci také třeba i v Česku.