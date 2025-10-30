Odepisovaný gigant, který odmítá padnout. Proč akcie McDonald's stále lákají investory
Ještě před pár lety mnozí analytici McDonald’s odepisovali. Vnímali ho jako unaveného obra, který ztratí dech v éře zdravého životního stylu. Jenže gigant rychlého občerstvení dokázal pravý opak – znovu potvrdil odolnost i schopnost přizpůsobit se době. A i v roce 2025 zůstává jednou z nejstabilnějších akcií na trhu.
Ve druhém čtvrtletí McDonald’s opět překonal očekávání analytiků. Tržby vzrostly o více než pět procent a čistý zisk o zhruba osm procent. Tahounem jsou digitální objednávky, drive-thru a doručování – tři pilíře strategie nazvané Accelerating the Arches. Digitální prodeje dnes tvoří přes čtyřicet procent tržeb a věrnostní program „MyMcDonald’s Rewards“ má více než sto padesát milionů aktivních uživatelů.
Akcie McDonald’s se aktuálně obchodují kolem 305 dolarů za kus, tedy jen lehce pod historickým maximem z letošního března, kdy se pohybovaly nad hranicí 326 dolarů. Přestože se titul nenachází na rekordních úrovních, patří k nejstabilnějším ve svém sektoru a dlouhodobě překonává širší trh.
Společnost potvrzuje sílu i pravidelným navyšováním dividend – letos už po sedmačtyřicáté. Dividendový výnos se drží kolem 2,3 procenta, což z McDonald‘s dělá jeden z nejspolehlivějších blue-chip titulů na trhu.
Podle Tomáše Cverny z XTB se trh s rychlým občerstvením po slabším období nadechuje. „Meziroční růst same-store sales ve Spojených státech je od května kladný a ukazuje, že se poptávka stabilizuje. McDonald’s by měl v roce 2025 znovu růst, i když jen mírným tempem,“ říká analytik. Akcie se podle něj obchodují za 25násobek zisků, tedy zhruba na úrovni indexu S&P 500 – férově oceněné, ale bez mimořádné příležitosti ke vstupu.
Zdravější menu, solidní marže
McDonald’s zároveň reaguje na posun zákazníků směrem ke zdravějšímu stravování. Jak připomíná Kryštof Míšek z Argos Capital, firma snižuje obsah sodíku a nasycených tuků, odstranila trans-tuky i umělá barviva a rozšířila nabídku lehčích variant. „Neopouští burgery a hranolky, ale dává lidem možnost volby,“ říká Míšek.
Ziskovost řetězce zůstává mimořádná – provozní marže kolem 46 procent a čistá přes 32 procent patří k nejlepším v sektoru. Návratnost investovaného kapitálu přesahuje 16 procent, což potvrzuje sílu franšízového modelu. Akcie se obchodují s prémií vůči konkurentům jako Wendy’s nebo Restaurant Brands, ale analytici přesto vidí prostor pro růst kolem deseti procent.
Ikona defenzivní síly
Zhoršující se finanční situace části amerických domácností může McDonald’s paradoxně prospět. Nižší příjmové skupiny omezují výdaje a hledají levnější, ale stále pohodlné alternativy. „Když mají lidé hlouběji do kapsy, často přecházejí z prémiových restaurací k fast-foodům. Ekonomové to nazývají trade-down efektem,“ doplňuje Míšek.
Síť s více než 40 tisíci restauracemi po světě potvrzuje, že i tradiční značka může zůstat relevantní, pokud umí číst trendy. McDonald’s se z fast-foodu proměnil v technologickou firmu, která prodává rychlost, pohodlí a jistotu. Pro investory tak zůstává synonymem stability, dividend a značky, která přežije i další krizi.
