Evropský výrobce dronů Helsing získal miliardy. Na amerického rivala napojeného na Thiela ale stále ztrácí
Evropský obranný startup Helsing získal od investorů 1,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 38,2 miliardy korun. Nové investiční kolo ocenilo výrobce dronů a vojenských systémů s umělou inteligencí na 18 miliard dolarů, v přepočtu téměř 382 miliard korun, uvedla agentura CNBC.
Evropský obranný startup Helsing získal v novém investičním kole 1,8 miliardy dolarů, tedy přibližně 38,2 miliardy korun. Financování ocenilo německou firmu na 18 miliard dolarů, v přepočtu téměř 382 miliard korun, informovala agentura CNBC.
Do investičního kola se zapojili noví i stávající investoři. Mezi nimi byla americká banka JPMorgan Chase a fondy rizikového kapitálu Lightspeed Venture Partners a Iconiq.
Zájem byl podle Helsingu výrazně vyšší než objem podílů, které firma investorům nabídla. „Poptávka investorů výrazně překročila dostupnou alokaci, což odráží silnou a rostoucí důvěru v obranné technologie založené na umělé inteligenci a softwarově definovaných systémech,“ uvedla společnost.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Drony, podmořské systémy a umělá inteligence
Helsing vyvíjí hardware i software pro obranný průmysl. Vyrábí drony a prostředky pro podmořský průzkum a zároveň pracuje na autonomním softwaru a systémech využívajících umělou inteligenci.
Mnichovská firma se profiluje jako jeden z evropských lídrů moderních obranných technologií. Její drony HX-2 patří mezi systémy dodávané ukrajinské armádě.
Helsing těží z rostoucího úsilí evropských zemí posílit vlastní technologické a obranné kapacity. Firma zároveň zdůraznila, že zůstává převážně v evropském vlastnictví.
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Zprávy z firem
Boom umělé inteligence dál žene TSMC k rekordům. Největší světový výrobce čipů zvýšil čtvrtletní tržby o 36 procent na 842 miliard korun a chystá další masivní investice. Poptávku přitom podle agentury Bloomberg nebude schopný plně pokrýt ještě několik let.
Nové peníze urychlí vývoj
Získaný kapitál chce Helsing využít k rychlejšímu vývoji a zapojování nových platforem umělé inteligence do obranných systémů partnerských zemí.
Zájem investorů o mladé obranné firmy v poslední době prudce roste. Americký konkurent Helsingu Anduril získal v květnu pět miliard dolarů, tedy zhruba 106 miliard korun. Investiční kolo zdvojnásobilo ocenění firmy na 61 miliard dolarů, v přepočtu přibližně 1,29 bilionu korun.
Anduril založil v roce 2017 Palmer Luckey společně s několika partnery včetně Trae Stephense, který je zároveň partnerem ve Founders Fund. Tento fond spoluzaložil miliardář Peter Thiel a patří mezi dlouhodobé investory Andurilu.
Americká firma vyvíjí autonomní drony, podmořské systémy, senzory a software pro řízení bojiště. Její výrazně vyšší ocenění ukazuje, jaký náskok mají zatím americké obranné technologické firmy před evropskou konkurencí. Helsing se však novou investicí zařadil mezi nejhodnotnější evropské startupy v oboru.
Nový kapitál v poslední době získaly také společnosti Shield AI a výrobce autonomních plavidel Saronic. Podle CNBC tak obranné technologie, autonomní systémy a umělá inteligence patří k nejžádanějším oblastem soukromého kapitálu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.