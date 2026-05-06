Pirátka Richterová se opřela do Schillerové: Chce zdestruovat funkční dluhovou brzdu

Olga Richterová (Piráti)
Opozice ostře napadla rozpočtové plány Aleny Schillerové. Podle Pirátky Olgy Richterové chce ministryně financí „zdestruovat“ dluhovou brzdu a otevřít cestu k dalšímu zadlužování. TOP 09 varuje, že vláda si chystá bianco šek na schodky přesahující 400 miliard korun.

Předsedkyně pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová ve Sněmovně dále prohlásila, že vláda bude všechny zadlužovat ve prospěch předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše. Řekla to v úvodu mimořádné schůze Sněmovny, na níž chce vládní koalice prosadit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů. Pozměňovací návrhy ministryně k této předloze oslabují fiskální pravidla a vedou k rozpočtům se schodky vyššími než 400 miliard, uvedl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Stará rozhazovačná trajektorie“

Projednávaná novela rozpočtových zákonů je podle Richterové jen navázáním na staré rozhazovačné trajektorie. „Víme, jak řídila finance v minulosti,“ poznamenala na adresu ministryně. Richterová řekla také, že způsob, jakým chce ministryně vědomě zdestruovat funkční dluhovou brzdu, je zároveň způsob, jak přihrát víc peněz „agromamutům“ a dalším spřízněným osobám.

Pozměňovací návrhy k novele podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba jsou pokusem vlády obejít fiskální pravidla rozšířením výjimek. „Vláda si otevírá cestu k rozpočtu se schodkem přesahujícím 400 miliard korun,“ prohlásil Jakob. Bez výjimek není podle něho ministryně financí schopná rozpočet na příští rok sestavit. „To je politické selhání,“ uvedl. Předloha představuje podle Jakoba bianco šek pro další zadlužování a konečnou rezignaci na rozpočtovou odpovědnost.

Schillerová v předchozím vystoupení naopak opozici kritizovala a vyčítala jí rozpočtové působení v bývalé vládě Petra Fialy (ODS). Opoziční kritiku označila za bouři ve sklenici vody. Kritiku opozice přitom vyvolávají hlavně pozměňovací návrhy Schillerové, které umožňují navyšovat výdaje rozpočtu na obranu a strategické infrastrukturní investice.

Aby Sněmovna mohla na mimořádné schůzi, svolané z popudu stran vládní koalice, předlohu projednat, musí nejprve schválit její program. Zatím není jisté, kdy se k hlasování dostane. Dokud program neschválí, můžou vystupovat jen řečníci s přednostním právem. Podle informací je jich ještě šest.

Pilulka na hubnutí vrátila Novo Nordisk do hry. Akcie vystřelily vzhůru

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zlepšila výhled na rok 2026 poté, co její tabletová verze léku Wegovy na hubnutí v prvním čtvrtletí překonala očekávání. Akcie firmy v Kodani během dopoledního obchodování rostly o 6,7 procenta, přičemž dříve přidávaly více než osm procent. Uvedl to server CNBC.

Novo nově očekává, že upravené tržby a zisk na měnově očištěné bázi klesnou o čtyři až dvanáct procent. Dosud počítalo s poklesem o pět až třináct procent. Firma zlepšení výhledu vysvětluje vyššími očekáváními prodeje produktů ze skupiny GLP-1, kam patří právě léky Wegovy a Ozempic.

Tržby společnosti v prvním čtvrtletí při konstantních směnných kurzech vzrostly o 32 procent na 96,8 miliardy dánských korun, tedy zhruba 315,6 miliardy korun. Provozní zisk podle reportovaných údajů vyskočil o 65 procent na 59,6 miliardy dánských korun (zhruba 194,3 miliardy korun). Na upravené bázi však tržby klesly o čtyři procenta a zisk o šest procent.

Wegovy v tabletách

Největší pozornost investorů se soustředila na tabletový Wegovy, jehož prodeje ve Spojených státech za první čtvrtletí dosáhly 2,26 miliardy dánských korun (zhruba 7,4 miliardy korun). To bylo výrazně nad odhady analytiků oslovených agenturou Reuters, kteří čekali 1,16 miliardy korun (zhruba 3,8 miliardy korun). Lék v tabletové podobě zaznamenal za první tři měsíce zhruba 1,3 milionu předpisů.

„Čísla u tablet mluví sama za sebe,“ řekl CNBC generální ředitel Novo Nordisk Mike Doustdar. Podle něj pacienti přípravek dobře snášejí a prodeje tablet rostou dvouciferným tempem i přes konkurenci přípravku Foundayo od společnosti Eli Lilly.

Novo zároveň tvrdí, že tableta nepožírá prodeje starších injekčních přípravků. Podle Doustdara lidé používají obě formy a nejde o kanibalizaci, ale o synergický efekt. Prodeje injekčního Wegovy meziročně vzrostly o 12 procent na 18,2 miliardy dánských korun (zhruba 59,3 miliardy korun), i když mírně zaostaly za očekáváním. Prodeje Ozempicu naopak klesly o osm procent, ale překonaly odhady.

Novo a Eli Lilly svádějí tvrdý boj o trh s léky na hubnutí, který by podle analytiků mohl do konce desetiletí vyrůst na 100 miliard dolarů. Lilly už na klíčovém americkém trhu předstihla Novo u injekčních léků na cukrovku a hubnutí a začátkem dubna uvedla vlastní pilulku Foundayo.

Právě silný start tabletového Wegovy je proto pro Novo důležitou vzpruhou. Firma v posledním roce čelila zklamáním z výsledků studií i pochybnostem investorů o svém vývojovém portfoliu. Pokud získá potřebná regulatorní povolení, chce tabletový Wegovy uvést mimo Spojené státy ve druhé polovině roku 2026.

Politikům se často vyčítá, že jsou odtržení od reality. Kumulace funkcí je přesně ten moment, kdy si o takovou kritiku říkají sami. Pokud někdo sedí současně v obecní i krajské samosprávě, případně zvládá ještě další veřejné funkce, musí zaznít jednoduchá otázka. Kdy přesně tu práci dělá pořádně? Starosta, radní, zastupitel nebo krajský politik nemá být sběratelem mandátů a odměn. Každá z těch funkcí znamená jednání, přípravu materiálů, schvalování rozpočtů, kontrolu úřadů, kontakt s občany a odpovědnost za konkrétní rozhodnutí

Argument, že to rozhodli voliči, zní hezky, ale nestačí. Voliči dávají mandát ke službě, ne bianko šek k hromadění placených pozic. Zvolení do více funkcí neznamená, že se člověku zázračně prodlouží den nebo že bude mít dvojnásobnou pozornost, energii a odpovědnost. Pokud jeden člověk vykonává více funkcí najednou, buď je nadčlověk, nebo některou z nich nutně šidí. A pokud ji šidí, proč by za ni měl brát plnou odměnu?

Trest za aktivitu?

Právě proto je snížení odměny při souběhu funkcí naprosto logické minimum. Nejde o trest za aktivitu. Jde o pojistku proti tomu, aby se z veřejné služby nestal systém placené kumulace vlivu. Politici nemohou donekonečna tvrdit, že práce pro obec i kraj je náročná, odpovědná a časově vyčerpávající. A zároveň předstírat, že ji bez problémů zvládnou několikrát najednou.

Veřejnost má právo se ptát, jestli jejich zástupce skutečně pracuje pro obec, pro kraj, nebo především pro svůj vlastní politický životopis. A také má právo chtít, aby se veřejné peníze vyplácely za reálnou práci, ne za politickou všudypřítomnost. 

