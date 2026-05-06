Pirátka Richterová se opřela do Schillerové: Chce zdestruovat funkční dluhovou brzdu
Opozice ostře napadla rozpočtové plány Aleny Schillerové. Podle Pirátky Olgy Richterové chce ministryně financí „zdestruovat“ dluhovou brzdu a otevřít cestu k dalšímu zadlužování. TOP 09 varuje, že vláda si chystá bianco šek na schodky přesahující 400 miliard korun.
Předsedkyně pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová ve Sněmovně dále prohlásila, že vláda bude všechny zadlužovat ve prospěch předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše. Řekla to v úvodu mimořádné schůze Sněmovny, na níž chce vládní koalice prosadit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů. Pozměňovací návrhy ministryně k této předloze oslabují fiskální pravidla a vedou k rozpočtům se schodky vyššími než 400 miliard, uvedl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
„Stará rozhazovačná trajektorie“
Projednávaná novela rozpočtových zákonů je podle Richterové jen navázáním na staré rozhazovačné trajektorie. „Víme, jak řídila finance v minulosti,“ poznamenala na adresu ministryně. Richterová řekla také, že způsob, jakým chce ministryně vědomě zdestruovat funkční dluhovou brzdu, je zároveň způsob, jak přihrát víc peněz „agromamutům“ a dalším spřízněným osobám.
Pozměňovací návrhy k novele podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba jsou pokusem vlády obejít fiskální pravidla rozšířením výjimek. „Vláda si otevírá cestu k rozpočtu se schodkem přesahujícím 400 miliard korun,“ prohlásil Jakob. Bez výjimek není podle něho ministryně financí schopná rozpočet na příští rok sestavit. „To je politické selhání,“ uvedl. Předloha představuje podle Jakoba bianco šek pro další zadlužování a konečnou rezignaci na rozpočtovou odpovědnost.
Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu. A je to správně. Veřejná funkce nemá být sběratelská soutěž ani způsob, jak si z několika mandátů poskládat pohodlný příjem z veřejných peněz.
Michal Nosek: Politici by chtěli dvě židle, dvě funkce a ideálně tři výplaty. Soud řekl ne
Názory
Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu. A je to správně. Veřejná funkce nemá být sběratelská soutěž ani způsob, jak si z několika mandátů poskládat pohodlný příjem z veřejných peněz.
Schillerová v předchozím vystoupení naopak opozici kritizovala a vyčítala jí rozpočtové působení v bývalé vládě Petra Fialy (ODS). Opoziční kritiku označila za bouři ve sklenici vody. Kritiku opozice přitom vyvolávají hlavně pozměňovací návrhy Schillerové, které umožňují navyšovat výdaje rozpočtu na obranu a strategické infrastrukturní investice.
Aby Sněmovna mohla na mimořádné schůzi, svolané z popudu stran vládní koalice, předlohu projednat, musí nejprve schválit její program. Zatím není jisté, kdy se k hlasování dostane. Dokud program neschválí, můžou vystupovat jen řečníci s přednostním právem. Podle informací je jich ještě šest.