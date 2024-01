Rok 2024 přinese finančním trhům úlevu. Dařit by se mohlo opět technologickým akciím

Loňský rok byl – navzdory očekáváním – pro finanční trhy povedený. Letos jsou očekávání výše. Měli bychom se bát?

Reklama

Minulý rok měl být ve znamení zářících dluhopisů a skomírajících akcií. Předpovědi se úplně nenaplnily, protože zářily akciové trhy a dluhopisy stály spíše v jejich stínu. Trefí se letos analytici?

Pokud je konsenzus analytiků často mylný – a důkazy z roku 2023 tuto představu jen málo rozptýlí – pak v letošním roce investory čeká buď největší rally nebo největší výprodej za dlouhou dobu.

Celkově se letos čeká klidná plavba finančními trhy. „Když přimhouříme oči nad Blízkým východem, dalo by se říct, že se 20. léta vrací do předcovidových business as usual,“ říká Tomáš Raputa, analytik serveru FXStreet.cz.

Od Big Pharma po krypto: Jak zbohatnout na miliardářském trendu longevity Trhy Trh s produkty a službami zaměřujícími se na lidskou dlouhověkost má velkou budoucnost, už teď raketově roste. Pro drobné investory už je dostupný, ale zatím velmi rizikový. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Holubičí centrální banky

Otáčení kormidlem centrálních bank již na řadě trzích začalo. Před Vánoci k prvnímu snížení základní úrokové sazby sáhla i Česká národní banka (ČNB). Pro vývoj globálních trhů bude ale mnohem důležitější počítání těžkých vah – tedy hlavně amerického Fedu a Evropské centrální banky (ECB).

Od americké centrální banky se letos čeká snížení sazeb o 0,75 procentní bodu do pásma 4,4 až 4,9 procenta. „V Evropě klesající inflace dostává ECB pod tlak, aby zvážila dřívější snížení sazeb,“ napsali analytici Citi, kteří očekávají první snížení v červnu. Ekonomové Deutsche Bank také sází na první pokles v červnu, konkrétně o 100 bazických bodů.

Nízké sazby pomáhají růstu akciových trhů, především pak technologických akcií. Pouhý výhled na pokles sazeb poslal loni technologický index Nasdaq nahoru o 43 procent.

Bitcoin za 500 tisíc dolarů?

Cenové rozpětí, které od největší kryptoměny analytici v očekávají v letošním roce, dává tušit, že očekávat lze cokoliv. Analytici oslovení CNBC bitcoinu pro letošek predikují cenu kdekoliv mezi 60 a 500 tisíci dolary, tedy až 11,3 milionu korun za virtuální minci. Nyní se bitcoin obchoduje za zhruba 46 tisíc dolarů. V posledních dnech táhne jeho cenu vzhůru očekávání, že americká Komise pro cenné papíry (SEC) schválí první bitcoinové ETF fondy.

Zlatý rok. Drahý kov překonal inflaci. Akcie ale vydělávaly podstatně více Money 13 procent. Tolik vyneslo zlato v roce 2023 a cenný kov se dostal na nejvyšší cenu v historii. Pokud se naplní předpoklady ekonomů a celoroční inflace se bude pohybovat kolem deseti procent, zlato po dlouhých letech inflaci překoná. Investoři do akciových indexů ale vydělali ještě více. Například pražská burza vynesla včetně dividend 23 procent, americké indexy vynesly i mnohem více. sta, ČTK Přečíst článek

Zlato ano, ropa ne

Zlato stanulo na výsluní v závěru loňského roku, kdy posílilo o téměř 15 procent. Analytici mu věří i pro letošek. Mají pro to hned několik důvodů - klesající sazby a zvýšené nákupy zlatých rezerv centrálními bankami. „Podle průzkumu World Gold Council, 24 procent všech centrálních bank se chystá zvýšit své rezervy zlatého kovu,“ říká Timur Baratov, analytik BH Securities. „Domníváme se, že hlavními faktory, které budou zlato v roce 2024 podporovat, bude snižování úrokových sazeb ze strany amerického Fedu, slabší americký dolar a vysoká úroveň geopolitického napětí,“ dodal Baratov.

Analytici očekávají stabilní ceny ropy. „Po poklesu v roce 2023 JPMorgan Research očekává, že ceny ropy Brent zůstanou v roce 2024 převážně stabilní a v roce 2025 poklesnou o dalších 10 procent,“ píší analytici JPMorgan. Letos by se podle nich měla cena barelu ropy Brent držet na průměrných 83 dolarech. Ekonomové Citi jsou skeptičtější, odhadují, že barel Brentu bude letos v průměru stát pouhých 74 dolarů, protože nabídka ropy převýší růst poptávky.

Stanislav Šulc: Úterý ne, tak možná středa? Jak se čeká na schvální bitcoinových fondů Názory Měsíce se spekuluje, že americká komise pro cenné papíry schválí první veřejně obchodovaný fond navázaný na spotovou cenu bitcoinu. Tedy že de facto vezme bitcoin na milost a z kryptoměny se stane legitimní investiční nástroj. Cena bitcoinu proto roste. Bude středa 10. ledna 2024 oním dnem D? Stanislav Šulc Přečíst článek