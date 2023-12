První změna pod vedením Michla. ČNB snížila sazbu na 6,75 procenta

Bankovní rada České národní banky snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta, uvedla mluvčí ČNB Petra Krmelová.

Reklama

Úrokové sazby se změnily poprvé od června 2022, je to první změna, k níž ČNB přistoupila pod vedením guvernéra Aleše Michla. Většina analytiků snížení základní sazby v tomto rozsahu očekávala.

Tisková konference po jednání rady se uskuteční v 15:45. Michl na ní představí důvody dnešního rozhodnutí i poměr, ve kterém členové bankovní rady hlasovali. Analytici očekávali, že výsledek hlasování bude těsný.

Lukáš Kovanda: Fialova vláda má slušnou šanci zopakovat volební triumf Názory Fialova vláda bude moci hned zkraje roku 2024 deklarovat vítězství nad inflací, vyplývá z nové analýzy agentury Bloomberg. Pravděpodobnost, že Fialův kabinet bude vládnout minimálně do roku 2029, tak vzroste, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

Většina analytiků očekávala, že ČNB dnes sazby sníží. Podle nich pro to hovoří vývoj ekonomiky, která stagnuje, zároveň se v příštím roce očekává výrazný pokles inflace. Analytici současně ale upozorňovali, že bankovní rada mohla při svém rozhodování dát větší váhu obavám z tradičních lednových změn ceníků, které významně ovlivní inflaci pro celý příští rok.

Hypoteční trh se propadl deset let zpátky. To nejhorší je ale za námi, doufají insideři Money Hypoteční rok 2023 nebyl zrovna jednoduchý. Byl ve znamení velmi mírného tání a neustálého vyhlížení poklesu sazeb. Žádný zázrak se ale nekonal a nejspíš se k němu neschyluje ani v nejbližších týdnech. Příští rok bude ovšem o dost dynamičtější než ten letošní. Větší pokles sazeb se očekává snad až v druhé polovině 2024. Vyplývá to z ankety mezi hypotečními experty tuzemských bank a poradenských společností, kteří pro newstream.cz zhodnotili letošek a podělili se o svou hypoteční prognózu pro příští rok. Věra Tůmová Přečíst článek

Vedle základní úrokové sazby snížila bankovní rada i lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, je nově 7,75 procenta. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, klesla na 5,75 procenta.

Dneškem končí nejdelší období beze změn úrokových sazeb od roku 2017. Tehdy skončila téměř pětiletá fáze, kdy základní úroková sazba byla beze změny na 0,05 procenta. Od roku 2017 bankovní rada měnila sazby přinejmenším jednou ročně.