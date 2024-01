Od Big Pharma po krypto: Jak zbohatnout na miliardářském trendu longevity

Trh s produkty a službami zaměřujícími se na lidskou dlouhověkost má velkou budoucnost, už teď raketově roste. Pro drobné investory už je dostupný, ale zatím velmi rizikový.

Reklama

Longevity, neboli prodlužování délky lidského života a vylepšování zdraví, je podle poradenských firem jeden z megatrendů dneška. Během dekády přitáhne desítky miliard dolarů.

Kdo se chce svézt na vlně předpokládaného růstu sektoru longevity i investičně, má několik možností. Seřadíme je od nejkonzervativnějších až po ty nejodvážnější.

Pro konzervativní investory

Za prvé, investovat do Big Pharma. Velké farmaceutické firmy mají hodně peněz, samy je dávají do inovací plus lze očekávat, když nějaká z menších inovativních firem přijde s něčím přelomovým, že ji koupí, což se běžně děje.

Hvězdou mezi farma firmami je Novo Nordisk, firma, která stojí za rozšířením inzulinu v Evropě před sto lety a nyní i za úspěchem léků na hubnutí Ozempic a Wegovy. Od loňska, od obrovského úspěchu těchto léků, je nejhodnotnější evropskou firmou a analytici jí dále předpovídají velký růst.

Novo Nordisk yahoo finance/newstream

Z velkých farma firem mohou být hvězdami v portfoliích ještě akcie amerického farmaceutického gigantu Eli Lilly - cenné papíry této firmy za posledních pět let vzrostly na více než čtyřnásobek. Také Eli Lilly má patenty na léky proti obezitě. Velký podíl akcií Eli Lilly pomáhá ke slušnému výkonu ETF Pharmaceutical od iShares.

Už dva roky se naopak nedaří farmaceutické světové jedniččce, firmě Pfizer. Její akcie od roku 2022 klesly o třetinu.

Do skupiny ještě relativně konzervativních investic patří ETF fondy, které se longevity dotýkají. To je třeba fond Ageing Population od iShares (fond investuje do firem, které se zabývají produkty a službami pro stárnoucí populaci) či Bionic Engineering od VanEck. Ten investuje do nadějných biotechnologických firem, ale výnosově to úplný zázrak zatím není. Lukrativnější jsou ETF zaměřené na biotech, ty mají aspoň nějaké výnosy.

Pokud je investor již o něco odvážnější, dá se investovat do firem, které se specializují na výzkum a inovace v biotechnologiích a jejich akcie již jsou na burze. To je třeba sanfranciská Unity Biology, která získala počáteční investice od miliardářů, včetně Jeffa Bezose z Amazonu a spoluzakladatele PayPal Petera Thiela. Alespoň mediálně to vypadá, že tato firma slaví největší úspěchy v boji proti stárnutí buněk, investičně to zatím velká sláva není - nemá žádný finální produkt, takže zatím jen pálí cash i peníze investorů.

AgeX Therapeutics je trochu podobný příběh, firmu zaměřující se na regeneraci tkání podpořil britský finančník, miliardář Jim Mellon. Má prý tři patenty těsně před schválením, několik let se finančně plácá, ale v posledním měsíci její akcie přidaly třicet procent. Mezi nejvyhledávanější biotech akcie patří Gilead, Amgen, Amphastar či Vertex, jim teď analytici připisují největší budoucnost.

Protože většina firem v sektoru longevity a biotechnologií je velmi mladých, nejvíce investičních příležitostí je mimo burzovní trh. Do mladých firem investují privátní fondy. Mezi velmi aktivní i z hlediska globálního dění patří Longevitytech.Fund, který založila trojice českých investorů. Má šestiletý investiční horizont, zainvestoval do 40 firem v rané fázi. Mezi velké VC investory do sektoru dlouhověkosti patří také Juvenescence zmíněného Mellona nebo Leaps financovaný německým gigantem Bayer.

A krypto

Nejméně konzervativní fanoušci longevity si mohou pohrát i s kryptosvětem. VitaDAO je projekt pro financování biotechnologických a health firem v rané fázi pomocí blockchainu a kryptoměny Vita. DAO, tedy decentralizovaná anonymní organizace, v názvu odkazuje na platformu webu třetí generace, která staví byznys na komunitě a blockchainu. VitaDAO má mezi investory a podporovateli zvučná jména, zakladatele Etherea Vitalika Buterina či kontroverzního Aubrey de Greye a peníze jí poskytl také gigant Pfizer. Princip je takový, že kdo si koupí Vita token (například přes Coinbase Wallet), stává se členem projektu, má tedy různá hlasovací a rozhodovací práva, protože decentralizovaná organizace funguje bez klasické hierarchické struktury.

Celkově je sektor longevity velmi mladý, takže z podstaty rizikový. Pokud se ale některé z výzkumných cílů proti stárnutí potvrdí, může to být zlatý důl. Jako léky na hubnutí pro velké farmaceutické firmy.

Stárnutí je humanitární katastrofa, řekli hoši ze Silicon Valley a začali hledat lék proti smrti Leaders Sen o věčném mládí a životě nabral materiální podobu. Trh s výzkumem stárnutí a oddálení smrti se rychle zvětšuje. Investují do něj známí miliardáři. Tereza Zavadilová Přečíst článek