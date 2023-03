Lukáš Kovanda: Až dvěma stům bank v USA hrozí kolaps, ukazuje studie. Situace nahrává bitcoinu

Jak pravděpodobné jsou další pády a otřesy bank v USA? Poměrně značně, ukazuje studie publikovaná americkým Národním úřadem ekonomického výzkumu. Pády bank by zřejmě vedly k růstu ceny bitcoinu a dalších kryptoměn, míní ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Reklama

Zranitelnost amerického bankovního systému v souvislosti s pádem Silicon Valley Bank citelně vzrostla, jak vyplývá z nové studie publikované americkým Národním úřadem ekonomického výzkumu. V kolapsovém stavu se může ocitnout až skoro 190 bank v USA. Což by mimo jiné, jak uvidíme, bylo vodou na mlýn mnohým kryptoměnám v čele s bitcoinem.

Současná tržní hodnota aktiv amerického bankovního systému je totiž podle uvedené studie o celé dva biliony dolarů nižší než jejich hodnota účetní. Důvodem je to, že jednotlivé banky drží majetek, například dlouhodobé vládní dluhopisy nebo hypoteční zástavní listy, jehož cena v důsledku výrazného růstu úrokových sazeb napříč ekonomikou poměrně dramaticky klesla. V jejich účetnictví je ovšem stále vykázána cena před tímto propadem, neboť se vychází z předpokladu, že banky budou dané cenné papíry držet až do splatnosti.

Vynucené prodeje pod cenou

To ovšem není zaručeno, jak ukázal případ zmíněné Silicon Valley Bank. Ta musela část svých cenných papírů prodat za tržní cenu, tedy pod původní, účetní cenou, aby měla na výplatu peněz vkladatelů. Tím spustila lavinu přecenění z účetní na tržní cenu. Zároveň vyslala veřejnosti signál, že „je v úzkých“, když musí – zjevně nouzově – svůj majetek prodávat „pod (účetní) cenou“. Což jen přiživilo nájezd vkladatelů na tento ústav, takže nakonec zkrachoval.

Aktiva zkrachovalé Silicon Valley Bank získá First Citizens BancShares. Vládní fond tratí 20 miliard dolarů Zprávy z firem Všechny vklady a půjčky zkrachovalé Silicon Valley Bank (SVB) a některá další aktiva získá od Americké Federální společnosti pro pojištění vkladů (FDIC), která nad bankou po jejím pádu získala kontrolu, společnost First Citizens BancShares. FDIC to oznámila v prohlášení, podle kterého zároveň její Fond pojištění vkladů (DIF) přijde krachem banky o přibližně 20 miliard dolarů, uvedla agentura Reuters. duk Přečíst článek

Nájezd střadatelů na Silicon Valley Bank byl tak masivní proto, že tato banka vykazovala relativně velmi vysoký podíl nepojištěných vkladů. Ze stejného důvodu přišla tato banka a její pád „na řadu jako první“. Ovšem nikde není psáno, že nemohou přijít další takové krachy.

Reklama

Nedůvěra v banky nahrává bitcoinu

Zmíněná studie Národního úřadu ekonomického výzkumu vyvozuje, že pokud jednotlivé banky v USA přijdou jen o polovinu svých souhrnných nepojištěných vkladů, je v USA ohroženo kolapsem takřka 190 bank. Podle pátečních dat americké centrální banky přitom v druhém březnovém týdnu nastal historicky vůbec největší odliv vkladů z malých bank.

Krach Silicon Valley Bank uškodil malým americkým bankám. Ty zaznamenaly rekordní pokles vkladů Money Malé banky ve Spojených státech zaznamenaly v týdnu do 15. března, ve kterém zkrachovala Silicon Valley Bank (SVB), rekordní pokles vkladů. Podle údajů zveřejněných centrální bankou USA (Fed) se vklady snížily o 119 miliard dolarů (2,6 bilionu korun) na 5,46 bilionu dolarů. To byl více než dvojnásobek předchozího rekordního poklesu. ČTK Přečíst článek

Případné další pády a otřesy bank euroamerického okruhu by přitom velmi pravděpodobně vedly k dalšímu růstu ceny bitcoinu a s ním i mnohých dalších kryptoměn.

Vývoj ceny bitcoinu totiž vykazuje pozoruhodně těsnou vazbu s vývojem souhrnné peněžní zásoby nejvýznamnějších světových ekonomik. Konkrétně platí, že odchylka momentální ceny bitcoinu od jejího desetiměsíčního klouzavého průměru dopadá na své dno dva až sedm měsíců před zlomovým zvratem ve vývoji meziroční změny souhrnné peněžení zásoby třinácti největších světových ekonomik (viz graf).

Vývoj ceny bitcoinu vykazuje pozoruhodně těsnou vazbu s vývojem souhrnné peněžní zásoby nejvýznamnějších světových ekonomik. Konkrétně platí, že odchylka momentální ceny bitcoinu od jejího desetiměsíčního klouzavého průměru (žlutá křivka) dopadá na své dno dva až sedm měsíců před zlomovým zvratem ve vývoji meziroční změny souhrnné peněžení zásoby třinácti největších světových ekonomik (bílá křivka). Bloomberg

Takhle bitcoin kapituloval loni v červnu, kdy ztráty na něm dosáhly největších extrémů. Jenže od třetího loňského čtvrtletí světově významné centrální banky postupně povolují své předchozí razantní měnověpolitické utahování. Například Bank of England musela už loni na podzim vhánět do finančního systému novou likviditu, aby tak zabránila potenciálnímu kolapsu segmentu britských penzijních fondů. Přidaly se také japonská a čínská centrální banka.

Akcie bank jsou nyní hop nebo trop investicí, říká analytik Názory Rostoucí úrokové sazby odhalují fatální nesoulady mezi aktivy a pasivy bank, pojišťoven a penzijních fondů. Příběhy britských penzijních fondů, Silicon Valley Bank a dalších ukazují, že vyšší sazby mohou znamenat riziko pro finanční sektor, namísto očekávaných zisků. Jakub Kudýn Přečíst článek

V současnosti zase americká centrální banka musela zvrátit své měnověpolitické utahování, aby po kolapsu zmíněné Silicon Valley Bank bránila pádům dalších bank. Zavedla nové programy výhodných půjček bankám a svého druhu i dotací jim určeným. Tyto programy představují likviditní injekce. Analytici americké banky Citigroup proto o opatřeních mluví jako o „kvantitativním uvolňování pod jiným jménem“. A analytici britské banky Barclays soudí, že navýšením mezibankovní likvidity vytvoří tyto programy tlak na pokles úrokových sazeb u bankovních půjček domácnostem a firmám.

Bitcoin vstává z popela a Fed křísí churavějící banky Money Nejstarší a nejrozšířenější kryptoměna světa v pátek překonala psychologickou hranici 27 tisíc dolarů, poprvé od poloviny loňského června. Zatímco Fed do ekonomiky zběsile pumpuje dolary, aby nepokrachovaly další banky, bitcoin má našlápnuto k vůbec nejúspěšnějšímu týdnu za poslední více než dva roky. Jeho zhodnocení od pondělí tohoto týdne činí zhruba 25 procent. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Jinými slovy, nová likvidita proudí do finančního systému a peněžní zásoba opět roste. Vzestup objemu souhrnné světové peněžní zásoby (jak víme z grafu) vykazuje pozitivní souvislost s vývojem ceny bitcoinu.

Fundamentálně totiž při něm dochází ke znehodnocování konvenčních peněz, což je vodou na mlýn právě bitcoinu, jakožto klíčové nemanipulovatelné alternativě konvenčních peněz. S případnými dalšími otřesy a pády bank bude třeba dalších likviditních injekcí, což tak tedy bude bitcoinu jen další vodou na mlýn. Jeho cena by tak měla růst.