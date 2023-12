Končící rok přinesl nevídaný comeback technologických akcií

Zdá se, že globální inflační epizoda se chýlí ke svému konci, centrální banky pomalu začínají snižovat úrokové sazby. Tomu odpovídal i vývoj na trzích za celý rok. Nejvíce se dařilo technologickým akciím a kryptoměnám.

Končící rok byl v globální ekonomice bohatý na události. Pokračující rusko-ukrajinská válka prodlužuje krizi životních nákladů, která sužuje mnoho národů po celém světě. Byl to také rok bankovních krachů, protože jinak silné banky ve Spojených státech a Švýcarsku zkolabovaly.

Ve srovnání s rokem 2022 by se ale dalo říci, že šlo o poklidných dvanáct měsíců. „Uplynulý rok si investoři užívali relativní zklidnění. Po covidu, čipové krizi, akutní fázi ukrajinské války a navazujícímu energetickému a inflačnímu šoku se za posledních 12 měsíců začal ekonomický i politický vývoj vracet blíže k normálu,“ říká Tomáš Raputa, analytik serveru FXStreet.cz. „Když přimhouříme oči nad Blízkým východem, dalo by se říct, že se 20. léta vrací do předcovidových business as usual,“ doplnil.

Silný pro akciové trhy

Právě končící rok přál nejvíce akciím. Nepochybně se na tom podepsala naděje, že úrokové sazby centrálních bank už půjdou pouze dolů. Akciovým trhům se dařilo po celém světě. Až na pár výjimek.

Premiantem byly technologické akcie. Ty, měřeno indexem Nasdaq, posílily o 45 procent a téměř vymazaly ztráty roku 2022, kdy ztratily třetinu hodnoty. Například ty japonské letos posílily o více než 30 procnet.

Širší americký akciový index S&P 500 přidal 25 procent. Německý akciový trh posílil o 20 procent. Pražský akciový index PX letos přidal 16,5 procenta. Na chvostu zůstaly britské akcie, které posílily pouhá dvě procenta. Investoři stále sčítají škody způsobené Brexitem.

Oslabení ropy

Komodity si celkově pohoršily, a to deset procent, ukazují data společnosti Fidelity. Největší růst cen nerostných zdrojů přišel již v loňském roce bezprostředně po vypuknutí ruské války na Ukrajině, letos přišel spíše pokles cen ropy či plynu. Severomořská ropa Brent od začátku roku oslabila o téměř osm procent.

Ačkoliv se v závěru roku hodně skloňoval růst cen zlata, šlo o bouři ve sklenici vody. Za celý rok zlato podražilo o 14 procent na 2090 dolarů (46500 korun) za trojskou unci. Ve srovnání s růstem cen akcií technologických firem tedy žádná sláva.

Bitcoin letí vzhůru

Vývoj cen kryptoměn by se dal rozdělit na silně růstová období, taková přišla v první a posledním čtvrtletí rok, zatímco mezi dubnem a zářím se digitální měny „plácaly“ na místě. Rok kryptoměny končí na euforické vlně a Bitcoin – největší kryptoměna – si za posledních 12 měsíců připsal zisk o více než 150 procent.

„Bitcoin je spekulativní aktivum, které se často pohybuje ruku v ruce s akciovými trhy,“ říká Timur Baratov, analytik BH Securities. „Pokud bude inflace pořád pod kontrolou a sazby začnou klesat v příštím roce, aniž by došlo k recesi v USA, očekávám, že Bitcoin může pokračovat v růstu na výrazně vyšší hodnoty, stejně jako akciové trhy,“ doplnil Baratov.