Bitcoin letos posílil o víc než 150 procent, příští rok bude na rekordních hodnotách

Nejznámější kryptoměna bitcoin zvýšila během letošního roku cenu o více než 150 procent na současných 42 500 dolarů, tedy téměř 950 tisíc korun. Překonala tak všechna běžná investiční aktiva. Příští rok cena bitcoinu dál poroste, shodují se ekonomové.

„Bitcoin se odrazil ode dna, kam se dostal na konci roku 2022 po selhání projektu Terra Luna a bankrotu burzy FTX. Letos bitcoinu naopak pomohly krachy některých amerických bank a poté výhled na schválení prvního fondu ETF. V příštím roce očekáváme další růst až k hranici 100 tisíc dolarů, tedy nad dosavadním historickým maximem 66 tisíc dolarů,“ řekl ředitel obchodníka Bit.plus Martin Stránský.

Za pozitivní náladou z letošního roku stojí také podle analytika Portu Lukáše Rašky hlavně časté spekulace o spuštění bitcoinového fondu ETF od velkých správců majetku. Ještě se tak sice nestalo, tato možnost se ale jeví čím dál reálnější, na americkém trhu by mohl být ETF spuštěn v roce 2024. „To by mělo otevřít cestu k investicím do bitcoinu řadě institucionálních i drobných investorů a poptávku po bitcoinu by to bezesporu zvýšilo. Mimochodem v Evropě a Česku už podobné produkty máme, a to díky takzvaným krypto měnovým ETP (Burzovně obchodované produkty),“ uvedl Raška.

První ETF fond může být podle analytika Purple Trading Petra Lajska schválený už v lednu 2024 a pro investory to bude velká věc. „Mnoho lidí, kteří se doteď zdráhali investovat do krypto měn například kvůli pochybným burzám, tak bude mít nyní šanci do něj bezpečně vložit své peníze. V závodě o první ETF na bitcoin totiž jsou největší správci peněz na světě - BlackRock, Fidelity a další. Svěřit své peníze těmto institucím se již běžný investor, který se dosud bál investovat do krypto měn, zdráhat nemusí,“ dodal.

„Druhým výrazným aspektem možného posilování bude změna v monetární politice amerického Fedu a dalších velkých centrálních bank. Trh očekává, že by Fed mohl přistoupit ke snížení sazeb již na březnovém či květnovém zasedání, což by povzbudilo investory a spekulanty k nákupu krypto měn,“ dodal analytik XTB Tomáš Cverna.

Zhruba v polovině dubna by podle portfolio manažera Wood Blockchain+ Tomáše Kacerovského měla být snížena emise nových bitcoinů do oběhu o 50 procent ( tzv. bitcoin halving). „Tato událost se opakuje každé čtyři roky a historicky předcházela silnému růstovému období. Přestože jsou vyhlídky na budoucí rok pozitivní, je třeba mít na paměti, že krypto měny jsou velmi volatilní a nepředvídatelné aktivum,“ podotkl.

Také podle ředitele společnosti 2Bminer Jakuba Hlavenky by měl v příštím roce bitcoin růst. Pozitivní zprávou je i deklarace změny monetární politiky například v Argentině, která chce přejít na bitcoin. Aktivně ho chce využívat i řada dalších států. „To vše vykresluje velmi zajímavou budoucnost pro bitcoin. Čekám tak, že bitcoin v roce 2024 prolomí svoji zatím nejvyšší cenu na úrovni 67 tisíc dolarů," dodal.