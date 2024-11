Trhy větří pád Barnierovy vlády. Francouzské dluhopisy jsou už stejně rizikové jako ty řecké

Rizikovost francouzských desetiletých dluhopisů se dnes poprvé v historii srovnala s rizikovostí dluhopisů řeckých stejné doby do splatnosti. Řecké dluhopisy byly přitom ještě loni hodnoceny ratingovými agentury jako prašivé, tedy s poměrně vysokou mírou rizika.

Reklama

Důvodem stoupající rizikovosti francouzských dluhopisů, kterou odráží rostoucí výnos z nich, dnes až na 3,03 procenta v případě těch desetiletých, je bezprostředně neutěšená vnitropolitická situace v zemi. Vláda premiéra Michela Barniera totiž, jak se obávají investoři, nemusí parlamentem protlačit rozpočet pro příští rok. Což by navíc mohlo znamenat její pád.

Rozpočet sice investory nějak zvlášť nenadchl, neboť příliš neřeší poměrně vysoké francouzské deficity a značné zadlužení, nicméně pořád představuje z možných variant ještě tu méně špatnou.

Barnier v úterý varoval, že pokud poslanci shodí rozpočet ze stolu, Francie zažije „finanční bouři“. Osud jeho vlády ovšem nyní závisí zejména na tom, zda frakce Marine Le Penové podpoří hlasování o vyslovení nedůvěry, jakmile kabinet představí finální verzi rozpočtu na příští rok.

Výnosy francouzských dluhopisů, a tedy i jejich rizikovost rostou od předčasných voleb začátkem letošního léta. V nich výrazně uspěla právě Le Penová, přičemž vedly k současnému stavu rozklíženého parlamentu, v němž nikdo nemá uspokojivou většinu.

Reklama

Barnier naznačil větší zdanění bohatých Money Francouzský premiér Michel Barnier v neděli večer signalizoval možné zvýšení daní nejbohatším obyvatelům země a některým velkým korporacím s cílem zlepšit stav veřejných financí. Zdůraznil nicméně, že nehodlá zvyšovat daně chudším vrstvám a střední třídě. Informovaly o tom agentury Reuters a Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Francouzská vláda chystá vyšší daně pro bohaté. Ti zemi zřejmě opustí Money Plány francouzské vlády na vyšší zdanění bohatých by mohly některé z nich přimět k odchodu z Francie. Další lidé s velkým majetkem by pak mohli přehodnotit své plány usadit se ve Francii. S odvoláním na finanční a daňové poradce to uvedla agentura Bloomberg. Vyšší zdanění bohatých je součástí širšího plánu francouzské vlády na zlepšení stavu veřejných financí. ČTK Přečíst článek