Dow Jones poprvé nad 50 tisíci body. Wall Street žene vzhůru návrat technologií i důvěra spotřebitelů
Americké akcie výrazně posilují a index Dow Jones se vůbec poprvé v historii dostal nad hranici 50 000 bodů. K růstu přispělo především oživení technologických titulů po nedávném výprodeji a také lepší než očekávaná data o spotřebitelské důvěře, která podpořila optimismus investorů ohledně vývoje americké ekonomiky.
Akcie ve Spojených státech dnes výrazně rostou a index Dow Jones se poprvé dostal nad hranici 50 000 bodů. Tento milník přichází v době, kdy se Wall Street vzpamatovává z kolísání z předchozích týdnů a investoři znovu nabírají chuť k riziku.
Pozdě odpoledne místního času si Dow Jones připisoval zhruba 2,2 procenta. Širší index S&P 500 i technologický Nasdaq posilovaly o téměř dvě procenta. Růst byl plošný napříč sektory, ale nejvýrazněji se na něm podílely právě technologické společnosti.
Technologické tituly se v posledních dnech zotavují z předchozího výprodeje, který byl vyvolán obavami z přetrvávajících vysokých úrokových sazeb a z možného zpomalování investic do umělé inteligence a digitální infrastruktury. Investoři nyní využívají nižších cen k návratu do sektoru, který byl v uplynulých letech hlavním tahounem růstu amerických trhů.
Pozitivní náladu podpořila také nová makroekonomická data. Spotřebitelská důvěra v USA překonala očekávání analytiků, což naznačuje, že domácnosti zůstávají navzdory vyšším sazbám relativně odolné. Silný spotřebitel je přitom klíčovým pilířem americké ekonomiky, protože výdaje domácností tvoří více než dvě třetiny hospodářské aktivity.
Psychologická hranice
Kombinace solidních ekonomických dat a návratu kapitálu do technologického sektoru tak investorům dodala impuls k nákupům. Překonání hranice 50 000 bodů u Dow Jones má navíc i psychologický význam a může dále posílit příliv investic do akcií.
Analytici však upozorňují, že volatilita může přetrvávat. Další vývoj bude záviset především na inflaci, politice americké centrální banky a na tom, zda firmy dokážou naplnit vysoká očekávání ohledně zisků.