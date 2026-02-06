Nový magazín právě vychází!

Dow Jones poprvé nad 50 tisíci body. Wall Street žene vzhůru návrat technologií i důvěra spotřebitelů

Dow Jones poprvé nad 50 tisíci body. Wall Street žene vzhůru návrat technologií i důvěra spotřebitelů

Wall Street
ČTK
Michal Nosek
nos

Americké akcie výrazně posilují a index Dow Jones se vůbec poprvé v historii dostal nad hranici 50 000 bodů. K růstu přispělo především oživení technologických titulů po nedávném výprodeji a také lepší než očekávaná data o spotřebitelské důvěře, která podpořila optimismus investorů ohledně vývoje americké ekonomiky.

Akcie ve Spojených státech dnes výrazně rostou a index Dow Jones se poprvé dostal nad hranici 50 000 bodů. Tento milník přichází v době, kdy se Wall Street vzpamatovává z kolísání z předchozích týdnů a investoři znovu nabírají chuť k riziku.

Pozdě odpoledne místního času si Dow Jones připisoval zhruba 2,2 procenta. Širší index S&P 500 i technologický Nasdaq posilovaly o téměř dvě procenta. Růst byl plošný napříč sektory, ale nejvýrazněji se na něm podílely právě technologické společnosti.

Bankou roku je Komerční banka

Komerční banka láká vysokou dividendou. Zisk roste, výhled banky je ale opatrnější

Zprávy z firem

Komerční banka loni zvýšila čistý zisk o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun a akcionářům chce vyplatit celý loňský zisk. Akcie tak zůstává atraktivní především pro dividendové investory. Současně však vedení banky signalizuje opatrnější dividendovou politiku do dalších let, což omezuje růstový příběh titulu.

nst

Technologické tituly se v posledních dnech zotavují z předchozího výprodeje, který byl vyvolán obavami z přetrvávajících vysokých úrokových sazeb a z možného zpomalování investic do umělé inteligence a digitální infrastruktury. Investoři nyní využívají nižších cen k návratu do sektoru, který byl v uplynulých letech hlavním tahounem růstu amerických trhů.

Pozitivní náladu podpořila také nová makroekonomická data. Spotřebitelská důvěra v USA překonala očekávání analytiků, což naznačuje, že domácnosti zůstávají navzdory vyšším sazbám relativně odolné. Silný spotřebitel je přitom klíčovým pilířem americké ekonomiky, protože výdaje domácností tvoří více než dvě třetiny hospodářské aktivity.

Psychologická hranice

Kombinace solidních ekonomických dat a návratu kapitálu do technologického sektoru tak investorům dodala impuls k nákupům. Překonání hranice 50 000 bodů u Dow Jones má navíc i psychologický význam a může dále posílit příliv investic do akcií.

Analytici však upozorňují, že volatilita může přetrvávat. Další vývoj bude záviset především na inflaci, politice americké centrální banky a na tom, zda firmy dokážou naplnit vysoká očekávání ohledně zisků.

Související

Americký dolar

Trump chystá další masivní tištění dolaru. Americké akcie jsou pro Čechy nejlevnější za osm let

Money

Lukáš Kovanda

Americký prezident Donald Trump

Týden tradera: Trhy uklidnil Trumpův obrat, ČEZ zasáhla politická bouře

Trhy

Kryštof Míšek

Technologičtí giganti nalijí do umělé inteligence 650 miliard dolarů. Rozjíždí se nevídaný investiční boom

Giganti rekordně investují do AI
iStock
nst
nst

Největší americké technologické firmy plánují letos rekordně zvýšit kapitálové výdaje, aby si zajistily náskok v závodě o umělou inteligenci. Stovky miliard dolarů zamíří především do výstavby datových center a nákupu špičkových čipů. Rozsah investic nemá v moderní historii obdoby a začíná měnit ekonomiku, energetiku i vztahy s místními komunitami.

Americké technologické společnosti Alphabet, Amazon, Meta Platforms a Microsoft chtějí v letošním roce společně investovat až 650 miliard dolarů (zhruba 13,4 bilionu korun). Peníze půjdou především na budování a rozšiřování datových center, která tvoří páteř rozvoje umělé inteligence.

Vedle samotných serverů firmy masivně nakupují také specializované AI čipy, síťovou infrastrukturu, úložné systémy či záložní energetické zdroje. Meziročně mají jejich kapitálové výdaje vzrůst asi o 60 procent, což znamená další prudké zrychlení globální výstavby výpočetních kapacit.

Kolik utratí jednotliví hráči

Největší investici plánuje Amazon, který chce letos vynaložit až 200 miliard dolarů. Alphabet počítá s částkou kolem 185 miliard, Meta až se 135 miliardami a Microsoft by mohl za fiskální rok investovat zhruba 105 miliard dolarů.

Každý z těchto plánů by samostatně představoval rekordní roční kapitálové výdaje v rámci poslední dekády. V součtu jde o investiční vlnu, která je srovnatelná jen s největšími infrastrukturními obdobími americké historie — například s telekomunikační expanzí 90. let nebo budováním železnic v 19. století.

Závod, v němž vítěz bere vše

Podle analytiků vnímají technologické firmy výpočetní výkon pro AI jako trh typu „vítěz bere většinu“. Kdo vybuduje největší a nejvýkonnější infrastrukturu, bude schopen trénovat nejpokročilejší modely, přilákat zákazníky a upevnit dominantní postavení. Obří investice jsou proto i obrannou strategií — žádná z firem nechce technologicky zaostat.

Tlak na energii i komunity

Rychlá výstavba datových center ale přináší i vedlejší dopady. Tato zařízení spotřebovávají obrovské množství elektřiny a vody na chlazení. V některých regionech už nyní zvyšují tlak na energetické sítě a vyvolávají obavy z růstu cen pro ostatní odběratele.

Developerské projekty se zároveň dostávají do sporů s místními komunitami, které se obávají zátěže infrastruktury i životního prostředí.

Kontrast s tradičním průmyslem

Rozsah investic technologických firem vynikne i ve srovnání s ostatní ekonomikou. Podle odhadů Bloombergu plánuje 21 velkých amerických průmyslových společností — včetně automobilek, zbrojařů, železnic či ExxonMobilu — letos dohromady investovat asi 180 miliard dolarů. Čtveřice technologických gigantů tak utratí více než trojnásobek.

Nervozita investorů

Navzdory dlouhodobému potenciálu vyvolaly oznámené výdaje i obavy na trzích. Akcie některých firem po zveřejnění plánů klesly, protože investoři zpochybňují rychlost návratnosti tak obrovských částek.

Spolehlivost komunikačních sítí a ochrana dat patří mezi hlavní výzvy kritické infrastruktury státu.

Kritická infrastruktura vstupuje do nové éry, prim hraje rychlá síť a umělá inteligence

Zprávy z firem

Spolehlivost sítí a ochrana dat před jejich falšováním i úniky. To jsou dnes hlavní témata nejen pro firmy, ale také pro kritickou infrastrukturu státu, kde na chyby není ani nejmenší prostor. „Když volám kolegovi a nedovolám se, zkusím to za chvíli znovu. Ale když volám záchranku, druhý pokus už obvykle nemám,“ říká Martin Bajer ze společnosti TTC Marconi, která v oblasti kritické infrastruktury a kritické komunikace působí coby poskytovatel technologických řešení.

Newstream & Partner, Klára Sýkora (Sudová)

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Český průmysl nabírá dech. Analytici čekají letos zrychlení růstu nad dvě procenta

Výroba v provozu Lumnio
CSG
nst
nst

Po dvou letech poklesu a loňském pozvolném oživení vstupuje český průmysl do roku 2026 s optimističtějším výhledem. Analytici očekávají zrychlení růstu nad dvouprocentní hranici, opřené o silné zahraniční zakázky, zbrojní výrobu i možné oživení německé ekonomiky. Přesto varují před drahými energiemi a rostoucí asijskou konkurencí.

Český průmysl by měl v letošním roce navázat na loňské zlepšení a svůj růst dále zrychlit. Analytici oslovení ČTK se shodují, že by tempo mohlo přesáhnout dvě procenta, přičemž optimističtější odhady míří až k hranici 2,5 procenta. Pomoci má kombinace silné poptávky ze zahraničí, růstu zbrojní výroby i postupného oživení klíčového německého trhu.

Pozitivní signály přinesl už závěr loňského roku. Průmyslová výroba v Česku po dvou letech poklesu v roce 2025 meziročně vzrostla o 1,5 procenta, přičemž samotný prosinec přinesl výraznější dynamiku, meziroční růst o 3,8 procenta.

Bytová výstavba

České stavebnictví se vrátilo k růstu. Produkce loni stoupla téměř o deset procent

Reality

Po dvou letech poklesu se české stavebnictví v roce 2025 odrazilo ode dna. Produkce odvětví meziročně vzrostla o 9,3 procenta, přičemž k oživení přispělo jak pozemní, tak inženýrské stavitelství. Vyplývá to z čerstvých dat Českého statistického úřadu.

nst

„Tuzemský průmysl hlásí za loňský prosinec silnější růst výroby, než se čekalo. Vlivem mimořádných faktorů nastal raketový nárůst nových zakázek ze zahraničí,“ uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Připomněl zároveň, že ještě v roce 2024 vykázal průmysl pokles o jedno procento. „Naše aktuální prognóza pro letošní rok počítá s celoročním růstem tuzemské průmyslové výroby mírně pod 2,5 procenta,“ dodal.

Za klíčový indikátor dalšího vývoje považují ekonomové statistiku nových objednávek. Ta v prosinci meziročně vzrostla o 24,9 procenta. „Zásadní informací je statistika nových zakázek, jejichž objem se v prosinci meziročně zvýšil o 24,9 procenta,“ řekl analytik Deloitte David Marek. Podle něj se o růst postaraly především zahraniční objednávky, které stouply dokonce o 40 procent. Šlo mimo jiné o kontrakty uzavřené českou zbrojařskou skupinou v Asii.

Silný konec roku potvrzuje i pohled dalších analytiků. „Průmyslový sektor zakončil rok 2025 na pozitivní vlně, když po silném listopadovém výsledku dokázal v prosinci ještě přidat,“ doplnil analytik Investiky Vít Hradil. Podle něj je obzvlášť příznivé, že k růstu výrazně přispěl zpracovatelský průmysl. „Celkový trend se nicméně zdá být mírně pozitivní a po loňských 1,5 procentech by si letos český průmyslový sektor mohl připsat růst zhruba 2,5 procenta,“ odhadl.

Konec uhlí na Ostravsku

Michal Nosek: Ostrava se přestává dívat dolů

Názory

Vyvezením posledního vozíku černého uhlí se v Česku uzavřela jedna průmyslová éra, která trvala 250 let. Nejde ale jen o konec těžby, nýbrž o konec práce, která po generace určovala jasnou podobu ostravského regionu. Teď už nejde o uhlí, ale o to, čím ho nahradit.

Michal Nosek

Navzdory pozitivnímu výhledu ale zůstávají i významná rizika. „Průmysl má před sebou slibný rok, i když se bude muset stále počítat s vyššími cenami energií, než s jakými pracují mimoevropské firmy, a současně s rostoucím konkurenčním tlakem asijských výrobců,“ upozornil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Podle něj si asijské firmy vybírají Evropu jako alternativní odbytiště po zvýšení amerických cel. „Přesto je růst výroby okolo dvou procent pravděpodobný i pro letošní rok,“ podotkl.

Důležitým faktorem bude i kondice německé ekonomiky, na niž je český průmysl silně navázán. „Tuzemský průmysl má našlápnuto, aby se mu v letošním roce dařilo ještě lépe,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Pomoci by podle něj měl také fiskální balíček v Německu. „Ten se možná začíná trochu více projevovat v reálné ekonomice. Například objem průmyslových objednávek v Německu v posledních dvou měsících minulého roku výrazně stoupl,“ dodal.

Dílčí zlepšení je patrné i v energetice. „Produkce v energetice vzrostla po třech letech poklesů,“ připomněl ředitel pro legislativu Svazu energetiky ČR Bohuslav Čížek. Roli sehrálo více faktorů – od počasí po investice do modernizace. „Loňský rok navazoval na teplotně nadprůměrný rok 2024. Průměrná roční teplota vzduchu byla o 1,5 stupně Celsia chladnější než v roce 2024. To se logicky odrazilo i ve spotřebě spojené s vytápěním, včetně tepláren,“ poznamenal.

Souhrnně tak český průmysl vstupuje do roku 2026 v lepší kondici než v předchozích letech. O dalším tempu růstu rozhodne především vývoj zahraniční poptávky, ceny energií a síla evropské – zejména německé – ekonomiky.

Související

Škoda Elroq

Dalibor Martínek: Češi se mají čím dál lépe. Přesto si přiživují svou blbou náladu

Názory

Dalibor Martínek

Stéphane Séjourné

Evropa nesmí být jen hřištěm pro konkurenty, varuje eurokomisař. Volá po strategii „Made in Europe“

Politika

nst

