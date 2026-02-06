Dalibor Martínek: Češi se mají čím dál lépe. Přesto si přiživují svou blbou náladu
Minulá vláda prohrály volby také proto, že nedokázala prodat své úspěchy. Naopak si nechala nasadit punc vlády bez ekonomické expertizy. Čísla za ekonomiku přitom paradoxně vypovídají o velmi dobré kondici země.
Čerstvá dávka statistických údajů tento fakt potvrzuje. Za rok 2025 vykázala obchodní bilance přebytek 216,5 miliard korun. To je jedno z nejlepších čísel v historii vůbec. České podniky se dokáží se svou produkcí uplatnit na mezinárodních trzích.
Například tahoun českého průmyslu, automobilka Škoda Auto, loni celosvětově vyrobila přes 925 tisíc vozů, meziročně o 4,2 procenta víc. Škoda není jenom montovna, je lídrem v nových technologiích. Loni například vyrobila v Mladé Boleslavi 227 tisíc akumulátorů pro elektromobily, které využívají i další značky koncernu.
Průmyslová produkce v prosinci v zemi meziročně vzrostla o silných 3,8 procenta, podobně jako v listopadu. „Konec roku 2025 byl v průmyslu ve znamení růstu,“ uvedl Radek Matějka ze statistického úřadu. Například v listopadu rostl průmyslu v Evropě o 2,2 procenta, v Česku o 5,7 procenta. Německý o pouhé jedno procento.
A do třetice stavebnictví. Přestože se v Česku kvůli notoricky známým problémům se stavebním řízením staví nedostatečné množství nových bytů, celkově celý segment stavebnictví také solidně roste. V prosinci o 5,3 procenta. Produkce v pozemním stavitelství se zvýšila o 2,3 procenta a inženýrské stavitelství vzrostlo o téměř jedenáct procent.
Celkově loni česká ekonomika vzrostla o 2,5 procenta, hospodářský růst byl nejrychlejší od roku 2022. Podobný vývoj se očekává i letos. Platy a mzdy rostou o sedm až deset procent. Lidé mají na účtech asi čtyři biliony korun, hypoteční trh loni rekordně rostl, i přes neustálé zdražování nových bytů.
Čísla říkají, že Češi se mají ve skutečnosti stále lépe. Není jasné, kde se v zemi neustále bere „blbá nálada.“ Která na podzim znamenala pád vlády, hledání nového směru. Andrej Babiš nyní prohlašuje, že jeho jediným zájmem je, aby se v Česku dobře žilo. Je to pouhý marketing, Češi se totiž i bez úsilí nového premiéra mají čím dál lépe. Jen si to nechtějí přiznat.