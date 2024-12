Dočkali se. Bitcoin prolomil hranici 100 tisíc dolarů. Pomohl mu Donald Trump. Čeští investoři mají problém

Další psychologická hranice padla. Cena největší kryptoměny světa bitcoinu prolomila hranici 100 tisíc dolarů. Jeho propagátoři to očekávali již mnohokrát, přesto největší šance se bitcoinu dávaly po zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Ten nyní oznámil, že na šéfa vlivné komise pro cenné papíry (SEC) jmenuje Paula Atkinse, který je velkým obhájcem decentralizovaných kryptoměn. Pro české držitele bitcoinu to je sice dobrá zpráva, zároveň ale případné zisky z prodeje budou muset stále danit.

Cena digitální měny bitcoin se poprvé dostala nad hodnotu 100 tisíc dolarů (dle aktuálního kurzu 2,39 milionu korun). Uvedly to kolem 3:30 hodin světové agentury. Podle agentury Reuters růst hodnoty bitcoinu podpořila očekávání, že budoucí americký prezident Donald Trump vytvoří ve Spojených státech příznivé regulační prostředí pro digitální měny.

Bitcoin dosáhl rekordní hodnoty jen několik hodin poté, co nově zvolený americký prezident Donald Trump oznámil, že do čela americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) chce jmenovat Paula Atkinse, který je podle agentur považován za zastánce kryptoměn.

Celková hodnota trhu s krypoměnami se podle analytické společnosti CoinGecko za rok téměř zdvojnásobila a dosáhla rekordní hodnoty těsně pod hranicí 3,8 bilionu dolarů. Pro srovnání - tržní hodnota americké společnosti Apple činí zhruba 3,7 bilionu dolarů.

„Téměř 16 let od vytěžení prvního bloku v roce 2009 dosáhl bitcoin mezníku 100 tisíc dolarů za minci a jeho celková tržní kapitalizace dnes činí 2,1 bilionu dolarů. Tato skutečnost bitcoin zároveň řadí na velmi krátký seznam pouhých sedmi aktiv nebo společností, které dosáhly tržní kapitalizace vyšší než dva biliony dolarů, přičemž ostatních šest tvoří zlato a technologičtí giganti Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google) a Amazon,“ říká manažer společnosti Binance Ondřej Pilný.

Když bitcoin dnes brzy ráno v Asii překonal hranici 100 tisíc, pokračoval v růstu až nad 103 tisíc dolarů. Později část zisků smazal. Hodnota bitcoinu se letos více než zdvojnásobila a za čtyři týdny od Trumpova vítězství ve volbách a zvolení řady zákonodárců podporujících kryptoměny do Kongresu cena bitcoinu stoupla o více než 50 procent.

Razantní růst po volbách v USA

Zvolený prezident USA Donald Trump během předvolební kampaně sliboval, že vytvoří strategické zásoby kryptoměny bitcoin a podpoří její domácí těžbu tak, aby se Spojené státy staly celoplanetárním centrem této technologie. Bitcoin i další kryptoměny na Trumpovo vítězství v listopadových prezidentských volbách reagovaly silným růstem. Od začátku listopadu, kdy Trump vyhrál prezidentské volby, se hodnota jednoho bitcoinu zvýšila o zhruba 30 tisíc dolarů.

„Údaj, který ještě před nedlouhou dobou byl odmítán jako nereálná představa, se stal skutečností,“ uvedl analytik Justin D'Anethan. „Jsme svědky změny paradigmatu. Po čtyřech letech politického očistce jsou bitcoin a další digitální měny na prahu vstupu do mainstreamového finančního světa,“ řekl agentuře Reuters šéf firmy Galaxy Digital Mike Novogratz, který v tomto odvětví podniká.

Češi mají smůlu

Prolomení hranice sta tisíc dolarů může řadu držitelů bitcoinu přesvědčit k výprodeji části svého kryptoměnového portfolia. Připomeňme, že například přesně před deseti lety, 5. prosince 2014, jeho cena činila necelých 377 dolarů. Kdo tehdy nakoupil a dneska by prodal, bude počítat výnos v tisících procent. Jenomže pokud by se jednalo o českého daňového poplatníka, musel by ze zisku odvést standardní daň. A to navzdory tomu, že by aktivum držel deset let, což je pro většinu investic i spekulací dostatečně dlouhá doba na očištění od daně.

Pro kryptoměny ale žádný časový test prozatím neplatí, ačkoli ve sněmovně již poslanci projednávají zákon, který by to měl změnit. Pokud jej poslanci schválí, mohl by začít platit již v příštím roce. Je tu však otázka retroaktivity zákona, tedy není jisté, že by se tento test vztahoval na nákupy provedené ještě před začátkem účinnosti zákona.

