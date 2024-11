Americké akcie čeká silný rok. Pro ty evropské bude hladový. Ale najdou se i výjimky

Z oslabování eura i české koruny po Trumpově vítězství by mohla profitovat skupina evropských firem s vysokým vývozem za Atlantik. Slabší evropské měny by naopak mohly do Evropy přivézt zvýšenou inflaci.

Reklama

Zpevňující americký dolar je součástí takzvaného Trump trade (výraz označuje pohyby na trhu a chování investorů, které se objeví v reakci na hospodářskou politiku a politické kroky spojené s prezidentstvím Donalda Trumpa – pozn. red.). Investoři věří v posílení hospodářského růstu USA díky Trumpem slibovaným daňovým škrtům. To a vyhlídka zavedení dovozních cel, která mají uškodit ostatním ekonomikám více než té americké, podporují atraktivitu amerických akcií. Futures indexy dosahují nových maxim. Rostou také výnosy amerických dluhopisů. Daří se i bitcoinu díky nadějím, že nedojde ke zpřísnění regulace.

Jak se v takovém klima dýchá Evropě? A měl by se starý kontinent bát budoucnosti? „Slabší euro je zdrojem importované inflace,“ upozorňuje Tomáš Cverna, analytik XTB a dodává: „Pokud se ECB vydá cestou rychlejšího snižování sazeb, slabé euro přispěje k dalším proinflačním tlakům.“

Trumpovo oznámení o clech poslalo akcie evropských automobilek dolů Trhy Akcie výrobců automobilů na evropských burzách oslabily poté, co zvolený prezident USA Donald Trump slíbil uvalit nová cla na dovoz z Kanady, Mexika a Číny. Ohrozil tím úzce provázané dodavatelské řetězce v odvětví a vyvolal obavy investorů z vyšších nákladů, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

ECB si podle něj v této situaci nemůže dovolit rychlejší snižování úrokových sazeb. Zvláště pokud americká centrální banka (Fed) bude se snižováním vyčkávat. Podstatně nižší sazby v Evropě v porovnání s těmi za Atlantikem by totiž tlačily na další oslabování eura. A to není pro Evropu zrovna žádaný scénář.

Reklama

Parita není daleko

Největší rozdíl mezi oběma stranami Atlantiku není v očekáváních, ale spíše ve stavu ekonomiky. Eurozóna je v růstu HDP na zelené nule, Německo stagnuje, přičemž Spojené státy rostou o 2,7 procenta meziročně. „Tento růst ale brzdí až výhled pro americkou ekonomiku, který zvedá výnosy dluhopisů a zřejmě donutí Fed nechat úrokové sazby nad čtyřmi procenty po delší dobu, což akciím svědčit zřejmě nebude,“ konstatuje Ondřej Hartman ze serveru FXstreet.cz.

To potvrzuje i zápis z listopadového zasedání Fedu, který ukázal, že bankéři si nejsou jisti výhledem na snížení úrokových sazeb a tím, jak moc současné úrokové sazby brzdí ekonomiku, napsala agentura Reuters.

Euro vůči dolaru kleslo od 5. listopadu z téměř 1,1 dolaru za euro na aktuálních 1,05. „Parita není daleko,“ dodává Hartman. „Fundament hovoří ve prospěch Spojených států a nadšení obchodníků z USA nevylučuje dosažení kurzu eura k dolaru 1:1.“ Dolar za necelý měsíc podražil o téměř jednu korunu.

Trump se nečekaně brzy rozmáchl k razantnímu celnímu úderu. A nejen na Čínu, ale i na své sousedy Názory Naděje, že zvolený americký prezident Donald Trump se cly couvne, bere zasvé. Překvapivě brzy se rozmáchl ke svému prvnímu úderu, jímž – ještě překvapivěji – míří ponejvíce na své sousedy. Lukáš Kovanda Přečíst článek

I evropské akcie budou zářit. Ale jen některé

Většina analytiků dávala v případě zvolení Trumpa prezidentem největší šance především americkým akciím a kvůli zavedení obchodních bariér naopak zatracovala evropské trhy a akcie. Podle Morgan Stanley je americký akciový trh stále atraktivnější než trhy v jiných částech světa, zejména v Evropě. „Americké valuace jsou vysoké, ale tomu napomáhá lepší makro v USA a potenciální budoucí celní politika USA, která je pro růst ve zbytku světa negativnější,“ uvedli podle agentury Bloomberg stratégové této banky.

Vzhledem k tomu, že se euro i koruna vůči dolaru propadá na nejslabší úrovně za téměř dva roky, najdou se i v Evropě společnosti, které se mohou těšit na neočekávané zisky a jejich akcionáři mohou v klidu spát. Které to jsou?

Ve své zprávě je identifikovala Bank of America jako skupinu evropských společností, které se vyznačují vysokými výnosy v USA a minimálním hmotným majetkem ve Státech. Těží tak z nárůstu zisků díky silnému dolaru, aniž by jim vznikly vyšší provozní náklady v dolarech. Seznamu tak vévodí dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk, britská tabáková BAT nebo třeba španělská stavební firma Ferrovial.