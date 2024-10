Šéf Trezoru Matěj Žák: Bitcoin bude příští rok stát přes sto tisíc dolarů

Český výrobce kryptoměnových hardwarových peněženek Trezor připravuje nové prémiové zařízení, kterým se posune do kategorie konzumní elektroniky. „Chceme, aby hardwarové peněženky používalo co nejvíce lidí,“ říká v rozhovoru pro newstream šéf firmy Matěj Žák. Kdy bude podle něj stát bictoin přes sto tisíc dolarů? A kolik lidí vlastní kryptoměny?

Před 10 lety přišel Trezor s první hardwarovou peněženkou. Co chystáte do budoucna?

Neustále inovujeme, jak software, tak i hardware. Připravujeme nové prémiové zařízení, které bude naší vlajkovou lodí. Tím se posouváme do kategorie konzumní elektroniky. Chceme, aby hardwarové peněženky používalo co nejvíce lidí.

Kolik lidí na světe vlastní nějaké kryptoměny a kolik z toho je uloženo na hardwarových peněženkách?

Nějaké krypto vlastní kolem 800 milionů lidí. Pouze dvě procenta z nich mají své kryptoměny uložené na hardwarových peněženkách neboli ve své vlastní správě, v self-custody. Naším cílem je do self-custody dostat co nejvíce lidí, protože to je ta původní myšlenka proč Bitcoin a další kryptoměny vznikly. Je to myšlenka skutečné decentralizace.

V čem se dá váš produkt inovovat? Pořád je to stejné jedno zařízení ne?

Ano, to zařízení je jednoduché. Spravuje nějaké tajemství klíče. Jsou hned tři oblasti, kde se dá inovovat. Za prvé jde o bezpečnost. Tam se vývoj neustále posouvá. I když máte sebelepší čip, tak se do něj vždy snaží někdo dostat, a my vymýšlíme, jak jej udělat bezpečnější. Druhá část je uživatelská přívětivost, kdy se snažíme udělat produkt co nejsnáze ovladatelný a pochopitelný. Třetí částí je software, kam neustále přidáváme nové funkce.

Nedávno jste krom hardwaru přišli s placenou službou. O co jde?

Jedná se o online službu Trezor Expert, díky které můžete snadno a bezpečně začít používat hardwarové peněženky Trezor. Pomocí videohovoru se spojíte s některým z našich expertů, ten vám vysvětlí základní principy self-custody a společně nastavíte svoji peněženku. Služba stojí 2399 korun.

Není to moc? Nemohlo by to být v ceně hardwaru?

Před uvedením produktu jsme si udělali podrobný průzkum trhu a podle něj nastavili cenu. Na trhu je mnoho firem a poradců, kteří podobnou službu nabízejí výrazně dráž. Tato částka není vysoká, pokud si uvědomíte, že správné pochopení fungování hardwarové peněženky, může uživateli ušetřit dlouhodobé úspory. Na druhou stranu je velká skupina lidí, která již peněženky používat umí, případně si rádi informace najdou sami nebo mají ve svém okolí někoho blízkého, kdo jim pomůže. Proto nedává smysl nabízet službu ke každé prodané peněžence.

Proč bych vlastně neměl mít kryptoměny na burze, směnárně nebo třeba v Revolutu? Pro většinu uživatelů je to jednodušší řešení.

Ani já bych vám to nezakázal, ale doporučil bych nedržet tam dlouho moc peněz. Je to dobré na začátky. Začít s kryptem, vyzkoušet si to. Je důležité mít na mysli, že tyto kryptoměny ale nedržíte napřímo. Každý rok se ztratí miliardy dolarů v kryptoměnách, protože někdo z burz a směnáren ukradne privátní klíče anebo z důvodů ilegálních praktik a krachu burz. Nejznámějším případem je FTX. Jeden den si její zakladatel třese rukou s americkým prezidentem a další den burza končí, protože se ukáže, že tam žádné prostředky vlastně nejsou.

Když ale ztratím přístup do své hardwarové peněženky tak mám také problém ne?

Teoreticky ano, ale my děláme vše pro to, aby se tak nestalo. Kromě první peněženky naši zakladatelé vymysleli i nový standard zálohování privátních klíčů. Říká se tomu BIP39 a je to způsob, jak privátní klíče o 52 znacích přenést do lidsky čitelné podoby – do slov. Tento standart dnes používá celé odvětví jako nejlepší způsob zálohy privátních klíčů.

Již jste nakousl, že jsme stále v medvědím trhu. Jaký očekáváte vývoj v nejbližší době?

Naše plány počítají s tím, že se trh začne zvedat a na vrchol bychom se mohli podívat někdy v roce 2025.

Kolik bude stát bitcoin za rok?

Já vždy ze srandy říkám, že to bude 123,456 tisíce dolarů.

Jednou asi ano.

Teď vážně. Myslím, že přes 100 tisíc dolarů se při příštím býčím trhu povídáme. Dávalo by to smysl.

Jak se díváte na regulaci krypto byznysu? Může to trhu pomoci nebo naopak?

Nejsem odborník na regulaci, ani právník. V rámci SatoshiLabs máme jednu firmu, Invity, která nabízí aplikaci pro jednoduchý nákup, prodej a správu bitcoinu, takže musí regulace řešit více. Co se týče našeho odvětví – self-custody, tam si myslím, že je to neregulovatelné a bylo by to na škodu. Hlavní myšlenka kryptoměn spočívá v tom, že uživatel nemusí spolupracovat s třetí stranou, nikde se registrovat a ukazovat občanský průkaz. A to bychom nechtěli, aby se měnilo.

Že by třeba vaše hardwarová peněženka byla napojená na finanční úřad?

To je přesně to, co bychom neradi viděli. To se právě děje u různých směnáren, burz či onoho Revolutu. To by byl pokus o centralizaci něčeho, co vzniklo jako zcela decentralizované.

Ovlivňuje situace na trhu s kryptem vaše hospodářské výsledky?

Hodně. Vývoj bitcoinu za posledních šest let je takový, že cena vyšplhá nahoru, pak padne a následně vyšplhá ještě výše. Když jsem nastupoval a kryptu se nedařilo, tak jsme byli ve ztrátě. Na to, že jsme aktuálně v medvědím trhu, se nám daří dobře. Jsme v provozním zisku. Zdá se, že i v medvědím trhu je trh natolik silný, aby nás uživil. Každopádně doufáme, že krypto trh půjde příští rok nahoru a my budeme prodávat ještě více.

Musíte podle toho plánovat zásoby?

Ano, je to celkem složité. Musíme mít na skladech dostatek zásob, abychom uspokojili poptávku, která začne rychle růst, kdy půjde krypto trh nahoru. Zase ale toho nesmíme mít příliš. Ideální balanc v cash flow je totiž pro firmu vyrábějící fyzické produkty zásadní.

Ztracené bitcoiny

Celkové množství bitcoinů, které budou vytěženy, je přibližně 21 milionů. Kolik z nich je nenávratně ztraceno?

To není možné nikdy přesně říct, odhady se různí, zhruba od 2 milionů až po cca 8 milionů ztracených bitcoinů.

To je docela dost...

Pro bitcoin to problém není. Maximálně můžeme být smutní, že jich vlastně nebude 21 milionů, ale s tím se počítá. To omezené a prakticky klesající množství bitcoinů v oběhu z něj dělá unikátní a pevnou měnu. Daleko více mě děsí nekonečné tištění nových peněz a zvyšování jejich množství v oběhu.

Jak k těm ztrátám došlo? Uživatelé ztratili přístup do své peněženky?

Ano, to je přesně ten případ, kdy uživatel ztratil přístup k privátním klíčům. On je bitcoin v tomto unikátní. Ty ztracené prostě nejde nahradit.

Pochází ty ztráty hlavně z počátku existence bitcoinu?

Na to nemám data, k těm ztrátám dochází pořád. Asi to nebude úplně dohledatelné. Pravděpodobně to bylo v počátcích, protože ta uživatelská přívětivost nebyla nejlepší. Nikdo vás nevaroval, že toto jsou ty privátní klíče a je potřeba si na ně dát pozor. A samozřejmě vaše obezřetnost se s cenou bitcoinu zvyšuje.