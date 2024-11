Efekt Trump funguje. Bitcoin sahá na 100 tisíc dolarů

Od vítězství Donalda Trumpa ve volbách se cena nejznámější kryptoměny zvýšila o 40 procent. Kryptoměnový trh totiž možná bude mít svého člověka ve vládě.

Když lidé jako známá investorka Cathie Woodová loni předpovídali, že se bitcoin dostane k hranici 100 tisíc dolarů, mnozí si klepali na čelo. Optimisté ale měli pravdu. Během čtvrtka se cena podívala nad 98 tisíc dolarů. Magická hranice je na dohled.

Podle Bloombergu ve čtvrtek kurs vzrostl o 4,1 procenta na rekordních 98 342 dolarů, pak mírně klesl. Kryptotrh jako celek od Trumpova volebního vítězství narostl přibližně o 900 miliard dolarů.

A co je za současným rekordem? Trumpův tým diskutuje o možnosti vytvoření pozice v Bílém domě zaměřené na politiku digitálních aktiv. Kryptoměnový trh to chce, protože taková pozice by byla v USA první svého druhu, s přímým přístupem k nově zvolenému prezidentovi, jenž se nyní stal jedním z největších zastánců kryptoměn.

Velký optimismus

Bitcoin a ostatní kryptoměny sice vznikly s myšlenkou úplně opačnou, než je touha po vládní regulaci, přesto je optimismus investorů velký. Že se kryptoměny stávají konvenčním a nějakým způsobem regulovaným platidlem totiž znamená, že do nich mohou investovat i konvenční hráči, třeba investiční fondy. Fond MicroStrategy nyní například navyšuje pozice v bitcoinech, nakupují i ostatní fondy.

Trh považuje hranici 100 tisíc dolarů za magickou. Kupující drtí prodejce, řekl Bloombergu Tony Sycamore, tržní analytik společnosti IG Australia Pty. „I když si nejsem jistý, že to bude úplně hladký průběh, jak se cena přibližuje hranici 100 tisíc dolarů, poptávka se zdá být neukojitelná.“

