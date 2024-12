Svařák v Praze? Nejlevnější na Jiřáku je za 65 korun

Čas adventu je neodmyslitelně spojený s vánočními trhy a stánky se svařeným vínem a dalšími pochutinami, které si člověk dá jednou za rok. Svařák ale v současné době nabízejí i ve vinárnách a kavárnách, kde je mnohdy levnější a lepší.

Vánoční trhy jsou již na většině náměstí a plácků v Česku v plném proudu. V Praze se kromě tradičních, na Staroměstském náměstí či Náměstí Míru, letos hodně hovoří o tom na náměstí Jiřího z Poděbrad, které prochází kompletní rekonstrukcí. „Jeden stánek se svařákem, druhý s trdelníkem a třetí s langoši, to je smutný trh, navíc radnice nechala ozdobit lípu. Takže konec tradice,” zhodnotil situaci jeden z místních konzumentů u stánku. Dalšímu se to naopak líbí, nápad se svítící lípou ozdobenou červenými srdíčky se mu velmi líbí. „Jsem rád, že je to tady komorní. Kdo chce šrumec, ať si zajde na Staromák mezi turisty,” hodnotí místní akci Prahy 3. „Cena svařáku je v pohodě, horší jsou další lákadla, zajít sem s celou rodinou, za chvíli by padla tisícovka,” stěžuje si další z návštěvnic trhu.

Prodej svařáku v Praze

Popularita svařeného vína, tedy svařáku v Česku stále roste, a to právě díky vánočním trhům. Ceny se liší podle regionu i kvality. Na pražských trzích se ceny svařáku běžně pohybují mezi 70 –120 korunami za sklenici, zatímco v menších městech je možné jej pořídit i za 50 –70 korun. Mírné zvýšení ceny je ovlivněné rostoucími náklady na energie, ale také dražším vínem a kořením. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se dá nejlevněji koupit za 65 korun.

Vánoční svařené víno, často označované jako svařák, má své kořeny v dávné historii. Původní koncept teplého kořeněného vína sahá až do starověkého Říma, kde se připravoval nápoj známý jako conditum paradoxum. Tento sladký a kořeněný nápoj měl nejen zahřát, ale také prodloužit trvanlivost vína. S příchodem středověku se tradice svařeného vína rozšířila po celé Evropě, především díky severským zemím a Německu, kde vznikly první trhy s horkými nápoji.

Ve středověku sloužilo svařené víno nejen jako hřejivý nápoj, ale i jako léčebný prostředek. Koření jako skořice, hřebíček nebo zázvor bylo ceněno pro své antiseptické a povzbuzující účinky. Tradice se postupně rozvinula i v Česku, kde se svařák stal neodmyslitelnou součástí adventních trhů a vánoční atmosféry.

„V domácnostech je svařák stále oblíbený pro svou jednoduchost a možnost přizpůsobit si recept. Stále více lidí si jej připravuje z kvalitního vína, často s přídavkem domácího koření a ovoce,” říká vinárník Tomáš a prozrazuje svůj oblíbený recept

Unikátní recept na moderní vánoční svařák

1 láhev červeného vína (ideálně suché nebo polosuché)

250 ml pomerančového džusu

3 polévkové lžíce třtinového cukru (nebo podle chuti)

1 celá skořice

5 hřebíčků

1 badyán

2 plátky čerstvého zázvoru

1 pomeranč nakrájený na kolečka

1 citron nakrájený na kolečka

50 ml rumu (volitelné, pro silnější variantu)

