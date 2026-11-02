Bitcoin ustál rekordní útok i díky rychlé reakci Binance. Drží se kolem 78 tisíc dolarů
Bitcoin po rekordním hackerském útoku na Binance překvapivě odolává. Největší kryptoměna se obchoduje kolem 78 tisíc dolarů, tedy zhruba za 1,7 milionu korun, a od čtvrtečního maxima ztratila jen asi pět procent. Investoři podle analytiků věří, že největší kryptoburza světa dokáže ztráty ve výši 6,3 miliardy dolarů pokrýt. Nervozita na trhu ale nezmizela.
Bitcoin ustál rekordní útok na Binance výrazně lépe, než se část trhu obávala. Aktuálně se cena nejznámější kryptoměny pohybuje kolem 78 tisíc dolarů, tedy přibližně za 1,70 milionu korun. Jak upozorňuje agentura Bloomberg, odolnost kryptoměny je přičítána hlavně rychlé reakci Binance, která slíbila uživatelům nahradit všechny ztráty.
Trh tak zatím reaguje úplně jinak než při kolapsu burzy FTX v roce 2022, kdy bitcoin během tří dnů odepsal 19 procent. Podle analytiků investoři současný útok vnímají jako provozní problém jedné platformy, nikoli jako systémovou krizi celého kryptoměnového trhu. Pomáhá také skutečnost, že Binance podle obchodníků bitcoin nakupuje, aby mohla klienty odškodnit. Hloubka objednávkové knihy na burze sice po útoku klesla o 25 až 30 procent, kupci se ale během několika hodin vrátili.
Severní Korea proměnila kybernetické útoky na kryptoměny v jeden z nejvýnosnějších zdrojů příjmů režimu. Elitní hackerská skupina TraderTraitor, kterou FBI viní z nedávné krádeže 6,3 miliardy dolarů z burzy Binance, má podle expertů využívat umělou inteligenci k rychlejším a přesnějším útokům na velké kryptoměnové firmy. Výnosy z podobných akcí mohou podle odhadů financovat značnou část severokorejských zbrojních programů.
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Severní Korea proměnila kybernetické útoky na kryptoměny v jeden z nejvýnosnějších zdrojů příjmů režimu. Elitní hackerská skupina TraderTraitor, kterou FBI viní z nedávné krádeže 6,3 miliardy dolarů z burzy Binance, má podle expertů využívat umělou inteligenci k rychlejším a přesnějším útokům na velké kryptoměnové firmy. Výnosy z podobných akcí mohou podle odhadů financovat značnou část severokorejských zbrojních programů.
Strach z dalších útoků nezmizel
Pod povrchem však zůstává znatelná nervozita. Investoři více nakupují krátkodobou ochranu proti propadu bitcoinu a podle obchodníků roste obava, že rekordní útok na Binance nemusí být poslední. Výraznou roli v tom hraje umělá inteligence, která podle expertů rozšiřuje možnosti kybernetických útočníků. „Pokud lze hacknout Binance, největší burzu na světě, pak není v bezpečí nikdo,“ upozornil obchodník Sean McNulty.
Aktuální cena bitcoinu
Útok na Binance překonal dosavadní rekord z roku 2025, kdy burza Bybit přišla asi o 1,5 miliardy dolarů. FBI oba případy spojila se severokorejskou hackerskou skupinou TraderTraitor. Zkušenost s Bybitem zároveň varuje před přílišným optimismem: bitcoin bezprostředně po tehdejším útoku rovněž výrazně nereagoval, během následujícího týdne však ztratil zhruba 14 procent.
Před deseti lety stál bitcoin přibližně 700 dolarů, dnes se obchoduje kolem 78 tisíc. Kryptoměna, která měla být alternativou k tradičnímu finančnímu systému, mezitím pronikla do světa velkých investic. Osmnácté výročí zveřejnění svého základního dokumentu ale slaví výrazně pod cenovým rekordem. A vedle prudkých výkyvů musí řešit i bezpečnostní slabiny.
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Před deseti lety stál bitcoin přibližně 700 dolarů, dnes se obchoduje kolem 78 tisíc. Kryptoměna, která měla být alternativou k tradičnímu finančnímu systému, mezitím pronikla do světa velkých investic. Osmnácté výročí zveřejnění svého základního dokumentu ale slaví výrazně pod cenovým rekordem. A vedle prudkých výkyvů musí řešit i bezpečnostní slabiny.
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