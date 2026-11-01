Binance nahradila většinu ukradených peněz a obnovila klientům výběry z účtů
Největší světová kryptoměnová burza Binance, která se stala obětí rozsáhlé kybernetické krádeže, dnes obnovila zákazníkům možnost výběru uložených bitcoinů. Firma na svém webu rovněž uvedla, že možnost výběru bude postupně obnovovat také u dalších kryptoměn.
Hackeři při útoku na burzu Binance odcizili kryptoměny v hodnotě kolem 6,3 miliardy dolarů (zhruba 137 miliard Kč). Firma uvedla, že už se podařilo zajistit prostředky na náhradu 95 procent odcizených kryptoměn. Zbývajících pět procent tvoří méně likvidní tokeny, jejichž získání v potřebném množství může trvat déle, píše agentura Reuters.
"Finanční důsledky ukradených prostředků ponese společnost Binance, nikoli naši uživatelé," uvedla burza. Firma už v pátek oznámila, že si na řešení důsledků kybernetického útoku vytvořila ze svých prostředků rezervu v hodnotě přes 6,34 miliardy dolarů.
Útok je označován za největší krádež v historii kryptoměn. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v sobotu oznámil, že za útokem stála severokorejská státem podporovaná skupina známá jako TraderTraitor. Binance má kolem 335 milionů registrovaných uživatelů. Nezískala však evropskou licenci MiCA, a nemá proto oprávnění poskytovat regulované kryptoměnové služby v Evropské unii.
Dvacet minut, kryptoměny za 137 miliard korun a možný účet pro Ukrajinu. Severokorejští hackeři podle amerických analytiků stojí za rekordní krádeží na burze Binance. Kořist odpovídá téměř pětině ročního výkonu severokorejské ekonomiky a může podpořit zbrojní průmysl, který zásobuje ruskou armádu. Mezi ukradenými digitálními aktivy a penězi na další munici ovšem leží řada překážek.
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Názory
Dvacet minut, kryptoměny za 137 miliard korun a možný účet pro Ukrajinu. Severokorejští hackeři podle amerických analytiků stojí za rekordní krádeží na burze Binance. Kořist odpovídá téměř pětině ročního výkonu severokorejské ekonomiky a může podpořit zbrojní průmysl, který zásobuje ruskou armádu. Mezi ukradenými digitálními aktivy a penězi na další munici ovšem leží řada překážek.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.