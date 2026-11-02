Kimovi hackeři našli zlatý důl. Kryptoměny jim vydělávají miliardy
Severní Korea proměnila kybernetické útoky na kryptoměny v jeden z nejvýnosnějších zdrojů příjmů režimu. Elitní hackerská skupina TraderTraitor, kterou FBI viní z nedávné krádeže 6,3 miliardy dolarů z burzy Binance, má podle expertů využívat umělou inteligenci k rychlejším a přesnějším útokům na velké kryptoměnové firmy. Výnosy z podobných akcí mohou podle odhadů financovat značnou část severokorejských zbrojních programů.
Severokorejští hackeři už nepůsobí jen jako kybernetičtí zloději. Podle agentury Bloomberg se z nich stal jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů režimu Kim Čong-una a umělá inteligence jim nyní pomáhá posouvat útoky na novou úroveň. Elitní skupina TraderTraitor, kterou FBI viní z nedávného útoku na kryptoměnovou burzu Binance, má podle expertů jen zhruba tucet členů, přesto dokáže cílit na největší hráče kryptoměnového trhu a útočit na infrastrukturu firem, kde jsou ve hře miliardy dolarů.
TraderTraitor používá strategii označovanou jako Big Game Hunting, tedy lov velké kořisti. Místo drobných investorů vyhledává firmy s vysokou hodnotou, analyzuje jejich systémy a následně útočí buď přímo na infrastrukturu, nebo na procesy převodu peněz. AI přitom snižuje technické bariéry a výrazně zrychluje přípravu i samotné provedení útoků. Podle společnosti Chainalysis stojí severokorejští hackeři letos za 89 procenty nahlášených ztrát z kryptoměnových útoků.
Největší dosavadní zásah skupiny přišel u Binance. Podle předběžného vyšetřování se útočníci dostali do systému přes kompromitovaný notebook jednoho z inženýrů a během pouhých 20 minut odcizili kryptoměny za 6,36 miliardy dolarů. Přibližně 2,8 miliardy dolarů se podařilo zmrazit, čistý odliv tak činil asi 3,6 miliardy. Předchozím rekordem skupiny byla loňská krádež 1,5 miliardy dolarů z burzy Bybit.
Dvacet minut, kryptoměny za 137 miliard korun a možný účet pro Ukrajinu. Severokorejští hackeři podle amerických analytiků stojí za rekordní krádeží na burze Binance. Kořist odpovídá téměř pětině ročního výkonu severokorejské ekonomiky a může podpořit zbrojní průmysl, který zásobuje ruskou armádu. Mezi ukradenými digitálními aktivy a penězi na další munici ovšem leží řada překážek.
Lukáš Kovanda: Kryptolup za 137 miliard. Severokorejští hackeři mohou přiživovat Putinovu válku
Názory
Dvacet minut, kryptoměny za 137 miliard korun a možný účet pro Ukrajinu. Severokorejští hackeři podle amerických analytiků stojí za rekordní krádeží na burze Binance. Kořist odpovídá téměř pětině ročního výkonu severokorejské ekonomiky a může podpořit zbrojní průmysl, který zásobuje ruskou armádu. Mezi ukradenými digitálními aktivy a penězi na další munici ovšem leží řada překážek.
Kryptoměny financují Kimův režim
Význam kryptoměnových krádeží pro severokorejskou ekonomiku rychle roste. Podle expertů dnes peníze z kybernetických útoků převyšují význam tradičnějších zdrojů příjmů, jako je obchod s Čínou nebo vojenská spolupráce s Ruskem. Zatímco v minulosti Pchjongjang získával prostředky například pašováním cigaret nebo paděláním dolarů, jediný úspěšný hackerský útok mu dnes může přinést miliardy dolarů.
Experti OSN už v roce 2024 odhadovali, že kybernetické krádeže a další nelegální finanční aktivity mohou financovat přibližně 40 procent severokorejských programů zbraní hromadného ničení. Podle některých analytiků se ale režimu díky rostoucím příjmům otevírá prostor i pro investice do konvenčních ozbrojených sil, nových válečných lodí nebo dronových technologií.
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Politika
Donald Trump znovu staví osobní diplomacii se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem nad dosavadní bezpečnostní rutinu Washingtonu v regionu. Americký prezident nechal výrazně omezit společné vojenské cvičení s Jižní Koreou, chválí své vztahy s Kimem a zároveň kritizuje Soul za to, že se nepřipojil k válce USA a Izraele proti Íránu. Jihokorejská vláda nyní zdůrazňuje, že manévry nejsou přípravou na útok proti KLDR.
AI snižuje bariéry, lidský faktor zůstává klíčový
Severní Korea zároveň dlouhodobě systematicky vychovává vlastní hackerské elity. Nejnadanější studenti jsou vybíráni pro specializovaný výcvik a následně nasazováni do státem podporovaných kybernetických jednotek. TraderTraitor přitom podle expertů kombinuje špičkové technické schopnosti se sociálním inženýrstvím a cíleným útokem na zaměstnance firem s přístupem ke klíčovým systémům.
Největší slabinou přitom často není samotná technologie, ale člověk. Severokorejští hackeři si vytipují zaměstnance s přístupem ke klíčovým systémům a snaží se je nalákat například na atraktivní pracovní nabídky. Kryptoměnové burzy proto zpřísňují ochranu nejcitlivějších účtů a přístupů. Umělá inteligence útočníkům zároveň pomáhá rychleji hledat vhodné oběti, věrohodněji je oslovovat a připravovat útoky ve výrazně větším měřítku.
I politický rozměr je zřejmý. Západní sankce dlouhodobě omezují přístup Severní Koreje ke globálnímu finančnímu systému, kybernetické útoky však režimu poskytují alternativní zdroj tvrdé měny. Podle některých pozorovatelů Pchjongjang zároveň využívá toho, že Spojené státy soustředí značnou část pozornosti a kapacit na Blízký východ a soupeření s Čínou a Ruskem. Právě to má Severní Koreji vytvářet prostor pro další rozvoj vojenských schopností.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
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A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.