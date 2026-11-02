Od Toyen po Kupku. Praha uvidí vzácné obrazy, které desítky let skrývaly soukromé sbírky
Vzácné plátno Toyen, jedenáct obrazů Emila Filly i díla Kupky, Čapka nebo Šímy. Galerie KODL chystá jednu z nejvýraznějších letošních aukcí českého umění. Do dražby nabídne 211 děl s celkovou vyvolávací hodnotou přes 245 milionů korun. Největší pozornost přitahuje surrealistický obraz Finis terrae, který desítky let zůstával v jediné rodinné sbírce. Ještě před aukcí si mohou milovníci umění vzácná díla prohlédnout na výstavě v centru Prahy.
Někdy za výjimečným uměleckým dílem stojí stejně pozoruhodný příběh jako za jeho vznikem. Když sběratel Rudolf Hršel v roce 1938 spatřil na výstavě v pražském Topičově salonu obraz Finis terrae, věděl, že ho chce získat. Jenže Toyen se svého plátna odmítala vzdát. Díla si mimořádně cenila a neměla ve zvyku prodávat vystavené obrazy okamžitě.
Hršel se proto s malířkou osobně seznámil. Postupně mezi nimi vzniklo přátelství, které vyústilo i v její návštěvu jeho domu v Novém Hradci Králové. Toyen zde v létě roku 1943 trávila prázdniny, koupala se v Orlici a do památníčku Hršelovy dcery nakreslila obrázek na památku společně strávených dnů. Teprve díky jejich blízkému vztahu se sběrateli podařilo vytoužené plátno koupit.
Obraz z roku 1937 od té doby zůstal v rodině prvního majitele. Nyní se po desetiletích dostává na aukční trh. A jeho cena tomu odpovídá. Galerie Kodl ho nabídne s vyvolávací cenou 60 milionů korun, odhadovaná hodnota se pohybuje mezi 80 a 120 miliony korun.
Tajemný svět Toyen za desítky milionů
Finis terrae, v překladu „konec země“, pochází z vrcholného surrealistického období Toyen. Na plátně se setkávají zdánlivě nesouvisející motivy, a to monumentální bedna, několik kuželek a nekonečná vodní hladina, v níž se zjevuje obrovská lidská tvář. Výjev připomíná sen, ve kterém přestávají platit obvyklá pravidla prostoru i skutečnosti.
Obraz vznikl v roce 1937, kdy se Evropa přibližovala válečnému konfliktu. Také tvorba Toyen tehdy získávala temnější a znepokojivější podobu. Dílo patří k významným ukázkám českého surrealismu a jeho výjimečnost potvrzuje nejen umělecká hodnota, ale také doložená historie, která jej spojuje přímo s autorkou.
Pro návštěvníky listopadové předaukční výstavy půjde o mimořádnou příležitost. Obraz, který byl po desítky let součástí soukromé sbírky, si budou moci prohlédnout na vlastní oči ještě předtím, než získá nového majitele.
Aukční sál už není jediným místem, kde se rozhoduje o ceně obrazu. Díky internetu mohou při dražbách přihazovat lidé z celého světa, což rozšiřuje okruh potenciálních kupců. Podle Matyáše Kodla z aukčního portálu Artslimit se online dražby staly plnohodnotnou součástí trhu s uměním.
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Aukční sál už není jediným místem, kde se rozhoduje o ceně obrazu. Díky internetu mohou při dražbách přihazovat lidé z celého světa, což rozšiřuje okruh potenciálních kupců. Podle Matyáše Kodla z aukčního portálu Artslimit se online dražby staly plnohodnotnou součástí trhu s uměním.
Filla, Kupka i Čapek. Na Žofín zamíří česká umělecká elita
Podzimní aukce Galerie Kodl ale zdaleka nestojí pouze na jediném díle. Celkem nabídne 211 položek, které představují české umění od 19. století přes meziválečnou avantgardu až po současnou tvorbu.
Výrazné zastoupení bude mít Emil Filla. Jedenáct jeho prací nabídne průřez několika etapami malířovy tvorby, od raného kubismu až po pozdější krajinomalbu. Mezi nejzajímavější patří obraz Hlava z roku 1912, který pochází ze sbírky významného historika umění a sběratele Vincence Kramáře, nebo monumentální Hudebník z roku 1925.
Pozornost si zaslouží také soubor obrazů Josefa Šímy, jehož tvorba se pohybovala mezi českým a francouzským uměleckým prostředím. Zastoupeni budou rovněž Josef Čapek, František Muzika, Jan Zrzavý, Václav Špála či František Kupka.
Milovníky poválečného umění může zaujmout tvorba Zdeňka Sýkory včetně díla Linie č. 164, které představuje jeho charakteristickou práci s barvou, liniemi a principem náhody. Výběr doplní například Adriena Šimotová, Kamil Lhoták nebo skleněná plastika Modré oko pyramidy Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.
Aukce nabídne také práce současných autorů, mezi nimiž nechybějí Jiří Anderle, Daniel Pitín, Jaroslav Róna nebo Pasta Oner. Součástí bude i charitativní sekce.
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Patří k nejpopulárnějším českým umělcům současnosti. A to nejen proto, že se mu podařilo vytvořit kubistický obraz Václava Havla, který se stal ikonickým. Adamu Štechovi se daří zachycovat drsnou i krásnou realitu způsobem, který oceňují odborníci i laici. A navíc jeho dílo poznáte na první pohled, jak potvrzují jeho nejnovější díla vystavená v brněnské Kalina Gallery.
Vzácná díla si lze prohlédnout ještě před dražbou
Příležitost spatřit takto rozsáhlý soubor uměleckých děl na jednom místě se nenaskýtá často. Řada obrazů totiž pochází z významných soukromých sbírek a na veřejnosti se objevuje jen výjimečně.
Předaukční výstava Galerie Kodl se uskuteční od 2. do 28. listopadu 2026 v prostorách galerie na Národní třídě v Praze. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout díla Toyen, Filly, Čapka, Šímy a dalších významných autorů, která následně zamíří do aukce.
Samotná 96. aukce Galerie Kodl proběhne v neděli 29. listopadu od 12 hodin v pražském paláci Žofín. Zájemci se budou moci do dražby zapojit také prostřednictvím online platformy Artslimit.
Dva zloději se v noci vloupali do muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer a odnesli nejméně čtyři umělecká díla v odhadované hodnotě devět milionů eur, tedy asi 218 milionů korun. Obrazy podle záznamů kamer vyřezávali přímo z rámů, jedno z děl ale při útěku upustili.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.