Nemusíte mít euro ani být v Schengenu. Brusel naznačuje flexibilitu při návratu Londýna do EU
Británie by se v případě návratu do Evropské unie nemusela automaticky vzdát výjimek, které měla před brexitem. Podle webu Politico by Brusel mohl být flexibilní a netrvat na vstupu Spojeného království do eurozóny ani schengenského prostoru. Téma návratu do EU přitom znovu otevírá britský premiér Andy Burnham, který tvrdí, že brexit nefunguje.
Evropská unie by při případném návratu Británie nemusela trvat na tom, aby Londýn přijal euro nebo vstoupil do schengenského prostoru. Web Politico s odvoláním na dva unijní představitele uvedl, že Brusel by byl ochoten přistoupit k případným přístupovým jednáním flexibilně a zohlednit specifickou situaci Spojeného království.
To by výrazně změnilo politickou debatu o možném návratu Británie do EU. Část euroskeptiků totiž dlouhodobě varuje, že by Londýn při novém vstupu musel přijmout hlubší integraci, než jakou měl před brexitem. Británie tehdy disponovala výjimkou jak z přijetí eura, tak ze Schengenu.
Od rozpočtu a migrace až po příšerný zápach v tiskové místnosti – zde je přehled od kolegů ze serveru Politico z říjnového zasedání Evropské rady.
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Politika
Od rozpočtu a migrace až po příšerný zápach v tiskové místnosti – zde je přehled od kolegů ze serveru Politico z říjnového zasedání Evropské rady.
Návrat do EU má podporu, ale ne za každou cenu
Téma znovu otevřel britský premiér Andy Burnham, který prohlásil, že brexit nefunguje, a připustil, že návrat do Evropské unie by se mohl objevit v příštím volebním programu Labouristické strany.
Podle průzkumu YouGov chce brexit zvrátit 55 procent Britů, zatímco 34 procent si přeje zůstat mimo Unii. Podpora návratu ale výrazně klesá, pokud by jeho podmínkou bylo přijetí eura a vstup do Schengenu. V takovém případě je pro 35 procent dotázaných a proti 43 procent.
Unijní představitelé zároveň zdůrazňují, že EU zatím k návratu Británie nemá žádné formální stanovisko, protože Londýn o členství nepožádal. Podle jednoho ze zdrojů Politico sice existuje standardní přístup k přístupovým jednáním, v praxi ale Unie používá různé modely.
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Jednání zahrnují zjednodušení obchodu s potravinami, nová víza pro mladé lidi a propojení systémů obchodování s emisemi. Burnham ale zároveň avizoval, že chce otevřít i širší debatu o budoucím vztahu s EU. Mezi možnostmi zmínil členství na jednotném trhu, v celní unii nebo plný návrat do Evropské unie.