Partneři projektu
newstream.cz Politika Nemusíte mít euro ani být v Schengenu. Brusel naznačuje flexibilitu při návratu Londýna do EU

Nemusíte mít euro ani být v Schengenu. Brusel naznačuje flexibilitu při návratu Londýna do EU

Británie by se v případě návratu do Evropské unie nemusela automaticky vzdát výjimek, které měla před brexitem
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry
Sledovat newstream.cz na Googlu

Británie by se v případě návratu do Evropské unie nemusela automaticky vzdát výjimek, které měla před brexitem. Podle webu Politico by Brusel mohl být flexibilní a netrvat na vstupu Spojeného království do eurozóny ani schengenského prostoru. Téma návratu do EU přitom znovu otevírá britský premiér Andy Burnham, který tvrdí, že brexit nefunguje.

Evropská unie by při případném návratu Británie nemusela trvat na tom, aby Londýn přijal euro nebo vstoupil do schengenského prostoru. Web Politico s odvoláním na dva unijní představitele uvedl, že Brusel by byl ochoten přistoupit k případným přístupovým jednáním flexibilně a zohlednit specifickou situaci Spojeného království.

To by výrazně změnilo politickou debatu o možném návratu Británie do EU. Část euroskeptiků totiž dlouhodobě varuje, že by Londýn při novém vstupu musel přijmout hlubší integraci, než jakou měl před brexitem. Británie tehdy disponovala výjimkou jak z přijetí eura, tak ze Schengenu.

Politico: 21 věcí, které jsme se dozvěděli na summitu lídrů EU

Politika

Od rozpočtu a migrace až po příšerný zápach v tiskové místnosti – zde je přehled od kolegů ze serveru Politico z říjnového zasedání Evropské rady.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Návrat do EU má podporu, ale ne za každou cenu

Téma znovu otevřel britský premiér Andy Burnham, který prohlásil, že brexit nefunguje, a připustil, že návrat do Evropské unie by se mohl objevit v příštím volebním programu Labouristické strany.

Podle průzkumu YouGov chce brexit zvrátit 55 procent Britů, zatímco 34 procent si přeje zůstat mimo Unii. Podpora návratu ale výrazně klesá, pokud by jeho podmínkou bylo přijetí eura a vstup do Schengenu. V takovém případě je pro 35 procent dotázaných a proti 43 procent.

Unijní představitelé zároveň zdůrazňují, že EU zatím k návratu Británie nemá žádné formální stanovisko, protože Londýn o členství nepožádal. Podle jednoho ze zdrojů Politico sice existuje standardní přístup k přístupovým jednáním, v praxi ale Unie používá různé modely.

Burnham chystá hlubší revizi brexitu

Burnham uvedl, že k žádnému zásadnímu kroku nemá dojít před příštími parlamentními volbami, které se musejí konat nejpozději v červenci 2029. Dne 20. listopadu se má v Bruselu setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a potvrdit balík opatření, který má zmírnit problémy ve vztazích po brexitu.

Jednání zahrnují zjednodušení obchodu s potravinami, nová víza pro mladé lidi a propojení systémů obchodování s emisemi. Burnham ale zároveň avizoval, že chce otevřít i širší debatu o budoucím vztahu s EU. Mezi možnostmi zmínil členství na jednotném trhu, v celní unii nebo plný návrat do Evropské unie.

Související

Chystá se „breturn“? Burnham prolomil velké tabu

Chystá se „breturn“? Andy Burnham otevírá novou kapitolu vztahů mezi Británií a EU

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Největší pozornost přitahuje surrealistický obraz Finis terrae, který desítky let zůstával v jediné rodinné sbírce.

Od Toyen po Kupku. Praha uvidí vzácné obrazy, které desítky let skrývaly soukromé sbírky

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov

Architekti z A69: Kupujeme metry čtvereční. Ale umíme v nich ještě dobře bydlet?

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Český průmysl

Lukáš Kovanda: Český průmysl je v nejlepší kondici od začátku války. Překonává celou eurozónu

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek