Bitcoin slaví osmnáctiny. Za deset let zdražil 110krát, od rekordu ale výrazně ztrácí
Před deseti lety stál bitcoin přibližně 700 dolarů, dnes se obchoduje kolem 78 tisíc. Kryptoměna, která měla být alternativou k tradičnímu finančnímu systému, mezitím pronikla do světa velkých investic. Osmnácté výročí zveřejnění svého základního dokumentu ale slaví výrazně pod cenovým rekordem. A vedle prudkých výkyvů musí řešit i bezpečnostní slabiny.
Zhodnocení o téměř 11 tisíc procent za deset let. Takovou bilanci má podle údajů webu Kurzy.cz bitcoin, jehož cena se za tuto dobu zvýšila z přibližně 700 na současných zhruba 78 tisíc dolarů, tedy asi 1,68 milionu korun. Výročí si však nejznámější kryptoměna připomíná v době, kdy má k cenovému vrcholu daleko. Zatímco loni na podzim překonala 123 tisíc dolarů, dnes stojí přibližně o 45 tisíc dolarů méně. Během letošního roku navíc její cena spadla i pod 60 tisíc dolarů, tedy na méně než polovinu maxima.
Právě 31. října uplynulo 18 let od chvíle, kdy anonymní tvůrce vystupující pod jménem Satoši Nakamoto zveřejnil takzvaný Bitcoin Whitepaper, základní dokument popisující fungování bitcoinu. Od té doby se výrazně proměnila nejen jeho hodnota, ale také postavení ve finančním světě.
Z alternativy k bankám součást velkých investic
Podle ředitele směnárny Bit.plus Martina Stránského se bitcoin z původní alternativy k tradičnímu finančnímu systému postupně stává součástí institucionálního investování. Vstup velkých hráčů a rozvoj bitcoinových ETF usnadňují investorům přístup ke kryptoměně, zároveň ji však těsněji propojují s tradičními trhy.
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Svět lije biliony dolarů do umělé inteligence a Arthur Hayes tvrdí, že velká část těchto peněz přijde vniveč. Bývalý šéf kryptoburzy BitMEX očekává přebytek datových center, následný krach a nakonec záchranu, která podle něj požene vzhůru bitcoin. Zúčtování může přijít už v letech 2027 a 2028. A Hayes na svůj scénář nesází jen slovy, píše CNBC.
„To se projevuje také v cenovém vývoji, kdy bitcoin v některých obdobích reaguje na změny úrokových sazeb, likvidity a ochoty investorů podstupovat riziko podobně jako technologické akcie,“ uvedl Stránský. Podle něj je proto důležité oddělovat dlouhodobou investiční tezi založenou na omezené nabídce a decentralizaci od krátkodobého chování ceny.
Vedoucí kryptoměnové divize společnosti eToro Ouriel Ohayon míní, že bitcoin už získal důvěru drobných investorů, institucí i vlád. Připisuje to především jeho decentralizaci, celosvětové dostupnosti a možnosti digitálního využití bez ohledu na státní hranice. Další etapou by podle něj mělo být širší přijetí napříč společností a využívání bitcoinu jako strategické rezervní měny vládami a centrálními bankami.
Slabinou zůstává bezpečnost
Ani po 18 letech se ale podle Ohayona nepodařilo vyřešit jeden ze zásadních problémů: bezpečnou správu vlastních kryptoměnových prostředků. Slabá místa vidí v nedostatečně zabezpečených systémech, zastaralých způsobech uchovávání přístupových údajů, roztříštěných možnostech obnovení přístupu i špatných bezpečnostních návycích uživatelů.
„Budoucnost bitcoinu proto nezávisí pouze na jeho širším přijetí, ale také na vybudování infrastruktury odolné vůči zásadním bezpečnostním hrozbám,“ upozornil Ohayon.
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Za velkou zkoušku považuje ekonom investiční platformy Investona Vojtěch Olbrecht také kvantové počítače. Podle něj ohrožují dnešní kryptografii, zejména tam, kde je obtížné zabezpečení změnit. K takovým případům řadí i ochranu bitcoinových peněženek, protože změna pravidel bitcoinu vyžaduje shodu decentralizované sítě.
Omezený počet bitcoinů růst ceny nezaručuje
Bitcoin nevydává žádný stát. Funguje na decentralizované „účetní knize“, takzvaném blockchainu, s předem stanovenými pravidly. Jedním z nejdůležitějších je omezený počet mincí: nikdy jich nebude více než 21 milionů. K tomuto stropu by se bitcoin měl dostat přibližně kolem roku 2140.
Myšlenka bitcoinu se zrodila v době velké finanční krize, kdy státy zachraňovaly banky rozsáhlými finančními balíky. Měl nabídnout alternativu k zavedenému systému a pojistku proti manipulaci s měnou. Právě tyto vlastnosti podle Rostislava Starého z Golden Gate přitahují investory i dnes, v prostředí rostoucího zadlužení států a dlouhodobého znehodnocování kupní síly měn.
Samotný omezený počet bitcoinů však další zdražování nezaručuje. Cena bude podle Starého záviset také na poptávce, dostupnosti kapitálu, regulaci a důvěře investorů. „Bitcoin se navíc zatím nechová jako stabilní bezpečný přístav, protože při tržních výprodejích může výrazně ztrácet na hodnotě,“ uzavřel.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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