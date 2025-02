Historická krádež. Severokorejci sebrali kryptoměny za 36 miliard

Za krádeží kryptoměn z kryptoměnové burzy Bybit stáli Severokorejci. Společnost Elliptic, která se zabývá analýzou blockchainu, útok spojuje se severokorejskou státem sponzorovanou skupinou Lazarus Group. Podle zpravodajského serveru NBC News je zcizení kryptoměn za v přepočtu 1,5 miliardy dolarů (bezmála 36 miliard korun) zatím největší v historii tohoto odvětví.

Hackeři napadli tzv. studenou peněženku. To je typ úložiště, které není připojené k internetu a mělo by být odolnější vůči hackerským útokům. Využívá se hlavně pro dlouhodobé držení velkého množství kryptoměn.

„Ujišťujeme vás, že všechny ostatní chladné peněženky jsou bezpečné,“ uvedl na sociální síti X generální ředitel burzy Ben Zhou. „Všechny výběry jsou normální,“ zdůraznil.

„I přes jeho prohlášení zažívá Bybit výrazně zvýšené objemy žádostí o výběr prostředků, které tedy zatím probíhají bez problémů. Jejich rezervy jsou nicméně dostatečně velké a převyšují vklady uživatelů, takže by burza měla situaci ustát,“ napsal manažer společnosti Dopamine Investments Roman Panuška.

Lazarus útočí na kryptoměnové platformy již od roku 2017, kdy napadla čtyři jihokorejské burzy a odcizila bitcoiny v hodnotě 200 milionů dolarů. Ty potom putují na financování severokorejského režimu. Podle Spojených států skupinu ovládá severokorejská rozvědka. Elliptic uvádí, že nejnovější krádež výrazně překonala předchozí hackerské útoky v odvětví.

Podobné události připravily investory o miliardy dolarů a často kryptoměnové trhy ochladily na měsíce či roky dopředu. To byl případ útoku na burzu Mt. Gox v roce 2014, odkud hackeři ukradli 850 tisíc bitcoinů nebo burzy Bitfinex o dva roky později.

